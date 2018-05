Banco BPM - Invesco sale oltre il 5% : Invesco , lo scorso 18 maggio 2018, ha aumentato la propria partecipazione nella Banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano al 5,131%, detenuta a titolo di indiretta ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura a -2 - 08% - Banco BPM a -6 - 58% (28 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI inizia la settimana con pochi dati macroeconomici in agenda. Attenzione alla politica. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 17:39:00 GMT)

Borsa Italiana oggi/ Milano news : Mps a -6% - Banco BPM a -7 - 2% (25 maggio 2018) : Borsa Italiana news. Piazza Affari oggi chiude la settimana con molti dati macroeconomici in agenda, sia dagli Usa che dall'Europa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 15:54:00 GMT)

Banco BPM - accordo con Confimprese per supporto ad aziende : Il mondo di Confimprese rappresenta infatti un tessuto di aziende ricche di potenzialità che meritano di essere valorizzate con gli strumenti più efficaci». «La collaborazione con Confimprese " ...

Piazza Affari : unica in rosso in Europa. Banco BPM e A2A a picco : La situazione politica in Italia è tornata a fare lo sgambetto a Piazza Affari che, dopo il colpo accusato nella giornata di martedì, oggi ha perso nuovamente terreno, peraltro in una seduta in cui le altre Borse ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura a -0 - 96% - Banco BPM a -4 - 15% (10 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI affronta ancora l'incertezza politica ITALIANA. Non mancherà uno sguardo ai dati degli Usa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 17:39:00 GMT)

Banco BPM raddoppia l'utile nel 1° trimestre : Teleborsa, - Il gruppo Banco BPM ha chiuso il primo trimestre 2018 con un utile netto quasi raddoppiato a 223 milioni di euro rispetto ai 115 milioni del primo trimestre 2017 , +93,8%, . Continua l'...

Banco BPM sale verso 3 - 075 Euro : Brilla la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano , che passa di mano con un aumento del 2,54%. Lo scenario su base settimanale di Banco BPM rileva un allentamento della ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Saipem a +1 - 9% - Banco BPM a -2 - 7% - 8 maggio 2018 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI affronta l'incertezza politica ITALIANA. Non mancano dati macroeconomici in agenda.

