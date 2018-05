Banche a picco in Borsa | ma la colpa non è solo della politica

Governo - Mattarella incarica Cottarelli. Aut aut di Salvini a Berlusconi. Banche a picco in Borsa - spread oltre 230 : L’ex commissario alla spending review ha ricevuto dal capo dello Stato l’incarico di formare un Governo dopo la rinuncia di Giuseppe Conte. Cautela del leader leghista sull’ipotesi di un’alleanza elettorale con il M5S: «Vedremo, valuteremo sui progetti». E lancia l’idea di una legge elettorale in Parlamento targata M5S-Lega. Borsa in rosso, sale lo spread ...

Borsa Milano chiude in rosso : Ftse Mib a -1 - 54% - Banche a picco : Roma, 25 mag. , askanews, Venerdì negativo per la Borsa di Milano, con i titoli bancari in forte calo. Al termine delle negoziazioni a Piazza Affari, il Ftse Mib segna -1,54% e l'All-share -1,41%. Le ...

Bankitalia : ancora rischi piccole Banche : In particolare, nota il rapporto, "il peso degli attivi bancari sull'economia continua a contrarsi e i ricavi netti da interesse rimangono molto contenuti. Gli utili sono tornati su valori positivi, ...

Via libera dall'UE a aiuti Stato per piccole Banche in difficoltà : Teleborsa, - L'Italia incassa il via libera della Commissione europea agli aiuti di Stato previsti dallo schema di liquidazione delle piccole banche con asset totali inferiori a 3 miliardi di euro. Lo ...

