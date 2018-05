Bancari sotto pressione a Piazza Affari

finanza.repubblica

: Spread risale a 200 punti, Piazza Affari balza e poi ripiega sotto la parità con i bancari di nuovo in rosso - PieroPaccosi : Spread risale a 200 punti, Piazza Affari balza e poi ripiega sotto la parità con i bancari di nuovo in rosso - mele_nando : #Spread risale a 200 punti, Piazza Affari balza e poi ripiega sotto la parità con i bancari di nuovo in rosso - DeathOfaSalesma : Ore 10.00: borsa in positivo, tutti i titoli bancari sono al rialzo, compresi quelli della galassia Agnelli. E’ rit… -

(Di lunedì 28 maggio 2018) Giornata no per i titolidi, gli investitori rimangono a guardare gli sviluppi della situazione politica. I più forti ribassi si mostrano su BPER che si mostra in fondo al