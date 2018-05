Bambino odia smartphone della madre e lo scrive nel tema

newsgo

(Di lunedì 28 maggio 2018) Indietro 28 maggio 2018 2018-05-28T10:49:38+00:00 ROMA – Negli Stati Uniti, in Lousiana, un‘bacchetta’ laattraverso unsvolto in classe. Il motivo? L’uso eccessivo delloda parte del genitore. Agli scolariseconda elementare è stato cosa vorrebbero che non fosse mai stato inventato. Tra i giovanissimi studenti, c’è un… L'articoloe lonelproviene da NewsGo.