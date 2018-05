Baglio PD | Aggressione | solidarietà al circolo Talenti

romadailynews

(Di lunedì 28 maggio 2018) Roma – Valeria, Consigliera capitolina del Partito democratico, ha rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. GravitàalPd. E condanna del grave atto di intimidazione subito ieri sera dalda parte di forze reazionarie e fasciste. Per di più inserito in un clima di crisi istituzionale con alcune forze politiche impegnate a screditare le istituzioni democratiche. E grave tanto più perché avvenuto nel territorio del III municipio. Dove fra pochi giorni si voterà per rinnovare presidente e consiglio”. “quindi agli iscritti, ai cittadini del territorio, che hanno diritto a un voto libero e senza paure. E alla coalizione di centrosinistra unico argine a una deriva violenta”. L'articolo(PD):alproviene da RomaDailyNews.