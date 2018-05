Azarenka eliminata | Kvitova al 2° turno

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : lunedì 28 maggio. Tutti i risultati. Giorgi avanza - Azarenka eliminata! Attesa per Nadal contro Bolelli : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata del Roland Garros 2018 ( lunedì 28 maggio). Inizia la lunga maratona sulla terra rossa di Parigi e si inizia a fare sul serio visto che saranno in campo moltissimi big. Rafael Nadal , grande favorito della vigilia e a caccia dell’undicesimo sigillo, affronterà il nostro Simone Bolelli che dovrà cercare un’impresa. Impegnati anche Djokovic ( contro il brasiliano Dutra Da ...

Tennis - WTA Miami 2018 : i risultati di lunedì 26 marzo. Venus Williams e Victoria Azarenka volano ai quarti di finale - eliminata Petra Kvitova : Si è definito il quadro dei quarti di finale del WTA di Miami (Stati Uniti) in corso di svolgimento in queste due settimane negli Stati Uniti. Continua la cavalcata vincente di Venus Williams che contro la n.14 del mondo Johanna Konta, campionessa in carica del torneo, è riuscita a prevalere al termine di un incontro molto lottato ed in rimonta. La n.8 del ranking, infatti, dopo aver perso il primo parziale 7-5, durato 1 ora e 2 minuti, ha ...