Aveva male a una gamba | Celeste muore a 30 anni per una embolia polmonare

“Bye - bye cancro”. Guarisce e diventa Barbie. Un brutto male l’Aveva fatta andare in depressione - si riprende ma quello che fa dopo è stupefacente : “Oggi sono la bambola dei miei sogni” : Una bruttissima malattia, un cancro pericolosissimo stava mettendo fine alla sua vita. Katie Rose ha 34 anni e vive a Los Angeles (Stati Uniti), quando le hanno comunicato la terribile diagnosi è finita in un tunnel di depressione, le sembrava che non ce l’avrebbe mai potuta a fare a sconfiggere il brutto male, ma alla fine ha avuto la meglio. Da quando si è rimessa però la sua vita è completamente cambiata, in modo decisamente ...

“Non ho più il cancro”. Il giorno peggiore della vita. Vanessa era guarita - Aveva vinto la sua lotta contro il male. Per festeggiare esce con il marito - ma quello che succede è mostruoso : “Ogni giorno rivivo la sua morte” : Dopo un periodo difficile sembrava che le cose si fossero finalmente messe a posto. Vanessa McAloon aveva il cancro e le sua lotta è stata molto dura, ma dopo delle cure estenuanti finalmente era uscita dal tunnel ed era guarita. Ma quel giorno è stato l’inizio della fine. La 48 britannica, madre di due figlie, aveva per festeggiare la notizia della guarigione aveva deciso di approfittare della giornata di sole e andare a fare un ...

“Sto male - aiutatemi”. Per loro Michela era sana. Ma i dolori continuano e dopo quattro giorni di agonia la sua vita finisce. Colpa di una diagnosi sbagliata : per i medici quelle fitte lancinanti erano solo una banale gastrite. E invece Aveva tutt’altro : La sera di Pasqua aveva iniziato a stare male. Nausea, mal di stomaco, un senso di spossatezza generale. Sulle prime, Michela Ravazzolo, una donna di 47 anni residente a Salboro, aveva pensato a un malanno stagionale. Poi, con il passare delle ore, i dolori sono aumentati al punto da spingerla a contattare la guardia medica. Il medico ha riscontrato nella paziente una infiammazione allo stomaco riconducibile a una gastrite e le ha ...

“Glielo ha messo male”. Un’emorragia infinita. Dopo il terzo figlio Aveva deciso di stare più attenta così in accordo con il marito sceglie un metodo particolare. Ma le conseguenze sono catastrofiche : A 25 anni è già madre di tre bambini,la sua vita fino a questo momento era stata molto serena e Shannon Hubbard non poteva essere più contenta. Sicuramente l’impegno familiare per lei è sempre stato una gioia, ma anche molto impegnativo, così ha deciso di utilizzare un particolare metodo contraccettivo per evitare ulteriori gravidanza. Ma la giovane donna della Sunshine Coast, in Australia non poteva immaginare di andare incontro a ...

“Sta male - guardatela”. Le foto choc di Brigitte Nielsen in sedia a rotelle che stanno spaventando i fan. Le condizioni di salute dell’ex sex symbol che negli anni ’80 e ’90 Aveva fatto sognare gli italiani : Una foto che ha fatto il giro del mondo e che ha spaventato non poco i fan, quella che la mostra visibilmente provata e in sedia a rotelle, spinta da dietro. A guardare l’immagine che in queste ore sta circolando sui social è davvero impossibile d’altronde riconoscere il soggetto, un volto molto molto noto del piccolo schermo italiano. Quella che vedete al centro dell’obiettivo è infatti Brigitte Nielsen, che in tanti ...

“Io nel porno con Malena” : la scelta choc del calciatore che ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo per dedicarsi alla sua seconda - più appagante passione. Un talento che fin qui Aveva tenuto ben nascosto : Ci sono ritiri dal mondo dello sport che vengono vissuti con commozione e un pizzico di rammarico da chi la propria passione avrebbe voluto continuare a seguirla per tutta la vita. E chi invece tutto sommato non vede l’ora di chiudere un capitolo della propria vita per aprirne uno nuovo, magari ancor più stimolante. Di sicuro sono pochi, però, i casi in cui vediamo un calciatore con il sogno nel cassetto di debuttare un giorno in ...

Travolto e ucciso in bicicletta - la pirata della strada 19enne Aveva detto alla mamma : 'Ho investito un animale' : È morto in un fossato, a cinquecento metri da casa, sabato notte. Tragica fine per un diciottenne: in bici è stato tamponato da un' auto pirata alla cui guida si trovava una ragazza quasi della stessa ...

'Frizzi Aveva tumori diffusissimi' - Alfonso Signorini a Matrix : tutta la verità sul suo male : Alfonso Signorini a Matrix racconta la battaglia di Fabrizio Frizzi contro il male che lo affliggeva. 'Lui sapeva che non aveva scampo. E questo è molto importante da sottolineare', dice il direttore ...

Addio alla guerriera Angy - stroncata dal male : Aveva organizzato la marcia contro il cancro : La 37enne padovana padovana Angelica Barbiero non si era mai arresa alla malattia che però ha continuato a perseguitarla per cinque lunghi anni fino a ucciderla.Continua a leggere

Fabrizio Frizzi Aveva un male al cervello : lo stato di salute prima di morire : Il conduttore Fabrizio Frizzi nella notte del 26 marzo è morto a causa di una emorragia cerebrale. Un uomo pieno di bontà e voglia di fare e che purtroppo è stato sfortunato. Non tutti infatti muoiono a causa di una emorragia cerebrale, soprattutto in base a dove si manifesta. L’emorragia cerebrale può essere causata da diverse condizioni: malformazioni dei vasi, traumi del cranio, tumori primitivi o metastatici, ecc. Ma così una emorragia? Si ...