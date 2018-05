Auto vola da viadotto | morti mamma e bimbo

Incidenti : Auto vola da viadotto nell'agrigentino - morti mamma e bimbo : Palermo, 28 mag. (AdnKronos) - Grave incidente questa mattina a Santo Stefano Quisquina, in provincia di Agrigento. Una donna, di circa trentanni, e il figlio di 4 anni sono morti sul colpo dopo che la loro auto, una Fiat Punto, è uscita di strada mentre percorreva un viadotto a circa tre chilometri

DS 7 CrossBack - Al volante della PureTech 225 Automatica : Sino al prossimo anno, quando arriverà librida plug-in E-Tense da 300 CV che porterà nella famiglia anche la trazione integrale, la PureTech spinta dal motore sovralimentato a benzina di 1.6 litri con 225 CV è la più potente delle DS 7 CrossBack. Più delle altre versioni, è la portabandiera dellambizione del più giovane dei brand del gruppo PSA di proporsi come alternativa a quelli di stampo premium anche fuori dallEuropa. Insomma, dove il ...

Mille Miglia – Nuvolari rivive e vince la 91esima edizione della competizione Automobilistica : Si è conclusa a Brescia, sabato 19 maggio, la 91esima edizione della Mille Miglia che ha visto sfrecciare e sfilare numerose vetture U.N.U.C.I. Squadra Corse (Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia) ha rievocato la presenza delle Forze Armate nelle competizioni sportive partecipando, attraverso il “Trofeo Militari” ripristinato dal 2014, alla gara più bella del mondo: la 1000Miglia. A cento anni dal termine della grande guerra, per ...

Francavilla - si butta giù dal viadotto dell'Autostrada 7 ore dopo aver lanciato la figlia della compagna. Deceduta anche la donna : è volata dal 3° piano : Francavilla AL MARE - Prima ha lanciato la figlia 12enne della compagna dal viadotto, poi, dopo sette ore di estenuanti trattative con i soccorritori si è a sua volta buttato nel vuoto....

Bari - con la Ferrari si schianta contro Autocarro : muore 73enne al volante : La tragedia sulla Strada statale 96 Barese, l'automobilista si è schiantato contro un autocarro leggero ed è stato dichiarato morto sul posto. Ferito e trasportato in ospedale anche l'altro conducete coinvolto nell'incidente stradale che però è fuori pericolo.Continua a leggere

Fiera Campionaria di Padova : Auto elettriche? Servono più incentivi e agevolazioni fiscali : “Dopo due anni di Electric Mobility Show in Campionaria, vogliamo dar vita a un Salone Autonomo dei motori elettrici”. L’intenzione è stata espressa ieri dal direttore commerciale della Fiera di Padova Gianfilippo Panazzolo alla conferenza su mobilità elettrica e Formula E condotta dal giornalista Dario Bolognesi, che alla Campionaria di Padova ha visto come ospite il giornalista – editore argentino Marcelo Padin (originario di ...

Gioia Manetti - una donna al volante di Autoscout24 : "Così sarà la mobilità del futuro" : ... la manager nata a Mestre nel 1972, il liceo scientifico a Vicenza, dopo la laurea a Pavia comincia a cercare lavoro ma nel frattempo esplora altre strade per approfondire l'ambito dell'economia di ...

A 160 km/h in pieno centro crea il panico incurante di semafori e Autovelox. Chi c'era al volante? La scoperta lascia la polizia incredula : Sfrecciava con la sua Twingo a oltre 160 km/h in pieno centro. L'autovelox lo ha immortalato ma lui non ha fatto una piega, ha continuato il suo percorso incurante di semafori, stop e incroci....

Fellatio al volante : sbanda - danneggia 4 Auto e fugge con la compagna : Un'Alfa in corsa che sbanda in città ammaccando quattro vetture in sosta, l'impossibilità di proseguire a causa dei danni rimediati, la fuga a piedi dei due occupanti e la loro individuazione. Ciò che incuriosisce, oltre...

Uber presenta il primo prototipo di Auto-taxi volante : Indietro 10 maggio 2018 2018-05-10T12:21:15+00:00 ROMA – Trasporto verticale per contrastare il traffico urbano. E’ questo lo scopo dell’auto-taxi volante di Uber, progetto presentato per la prima volta all’Elevate Summit di Los Angeles. La società ha svelato i suoi due modelli di Uber Air: un prototipo in miniatura e uno a grandezza naturale. Gli auto-taxi […] L'articolo Uber presenta il primo prototipo di auto-taxi volante proviene da ...

Auto volanti - Uber cerca città fuori Usa : I governi di tutto il mondo hanno tempo per candidarsi fino al primo luglio 2018. ANSA - 10-05-2018 08:14

Uber Elevate - Con la Nasa e l'esercito per le Auto volanti : Uber vuole solcare i cieli di tutto il mondo. I taxi volanti sono stati annunciati ormai da tempo ma durante l'Uber Elevate Summit di Los Angeles il colosso dei trasporti ha svelato nuovi dettagli riguardo alle proprie strategie nell'ambito degli eVtol, gli electric vertical take-off and landing vehicles. Con l'esercito per la riduzione del rumore. Tra gli accordi appena annunciati da Uber spicca quello stipulato con l'esercito degli Stati ...

Rally della Vadinievole - Auto vola in un burrone / Video - due feriti e la macchina finisce in un torrente : Rally della Vadinievole, auto vola in un burrone: Video, due feriti e una macchina finisce in un torrente. Brutte immagini arrivano dalla competizione con grandissima preoccupazione.(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 21:11:00 GMT)

