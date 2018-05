Auto precipita da viadotto | morti madre e figlio di 4 anni vicino Agrigento

Agrigento - Auto precipita dal viadotto : muoiono madre e figlio di 4 anni : grave l'altra figlia di 7 anni : grave incidente questa mattina a Santo Stefano Quisquina, in provincia di Agrigento. Una donna, Maria Stella Gravina di 32 anni e il figlio di 4 sono morti sul colpo dopo che la loro auto, una Fiat...

Tivoli - due persone morte dopo essere precipitate da cavalcavia dell’Autostrada Roma-L’Aquila : Due uomini sono morti dopo essere precipitati da un cavalcavia sull’autostrada A24 Roma-L’Aquila all’altezza dello svincolo di Tivoli. Dalle prime informazioni, si tratta di due fratelli gemelli di 55 anni nati a Roma e residenti a Gallicano nel Lazio. Ignoti i motivi del gesto: al momento non si esclude alcuna ipotesi, ma la più accreditata è quella del suicidio. Secondo le prime informazioni, alcuni testimoni avrebbero ...

Aereo militare precipita su una Autostrada : ci sono morti : Almeno due persone sono morte nello schianto di un Aereo militare vicino all'aeroporto di Savannah, in Georgia, negli Stati Uniti. Si tratta di un C-130 Hercules, a bordo del quale c'erano, secondo quanto riportato da una tv...

Bologna - bimbo di 4 anni precipita dal terzo piano sul parabrezza di un’Auto : è grave : La madre lo aveva lasciato da solo in casa per andare a prendere a scuola i fratellini più piccoli. Il bimbo è atterrato sul parabrezza di un'auto in sosta. Portato di corsa al Maggiore, è rimasto sempre cosciente.Continua a leggere

La madre di Devonte Hart che guidava l’Auto di famiglia precipitata dalla scogliera in California aveva bevuto alcolici : L’indagine sull’incidente che ha ucciso la famiglia di Devonte Hart, il ragazzino afroamericano diventato famoso nel 2014 per una fotografia scattata a una manifestazione contro le violenze della polizia, ha scoperto che Jennifer Hart, una delle sue madri adottive, aveva The post La madre di Devonte Hart che guidava l’auto di famiglia precipitata dalla scogliera in California aveva bevuto alcolici appeared first on Il Post.

Algeria - Aereo militare con 200 persone a bordo precipita in Autostrada : «Nessun sopravvissuto» : Strage in Algeria. Un Aereo militare di fabbricazione russa con a bordo «più di 200 persone» si è schiantato nei pressi dello scalo militare di Boufarik, nel governatorato...

India - Autobus precipita in un burrone : morti 27 bambini - l’autista e due maestre : Viaggiavano su un autobus nello Stato Indiano di Himachal Pradesh quando sono precipitati in un burrone per oltre trenta metri. Trenta i morti finora accertati: ventisette bambini, il conducente del mezzo e due insegnanti. Il sovrintendente di polizia Santosh Patyal ha confermato l’accaduto e ha precisato che l’autobus è uscito di strada nel distretto di Kangra per un errore dell’autista. Tutti i bambini coinvolti erano allievi ...

Sadali. Precipita da un dirupo con la sua Autovettura. Una donna salva per miracolo : Nella serata di ieri, lungo la SS 198 in direzione Cagliari, per cause ancora in corso di accertamento, una donna di 30 anni ha perso il controllo della sua autovettura fuoriuscendo dalla sede ...

Thailandia - Autobus turistico precipita in un burrone : almeno 18 morti e più di 30 feriti : Thailandia, autobus turistico precipita in un burrone: almeno 18 morti e più di 30 feriti Un bus turistico è uscito fuori strada, forse in seguito alla rottura dei freni, ed è precipitato in un burrone a Nord Est della Thailandia. Tragico il bilancio dell’incidente: almeno 18 sono i morti e 33 i feriti, secondo fonti […]