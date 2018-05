Autismo | perché le donne ne sono meno colpite

Blastingnews

(Di lunedì 28 maggio 2018) La sindrome dello spettro autistico è una patologia per molti aspetti ancora abbastanza oscura: non abbiamo evidenze sperimentali circa la sua genesi né un disegno completo ed esaustivo di quali distretti neurali colpisca, né, purtroppo, una terapia clinica che possa risolvere il problema. Chiaro, molti progressistati fatti, ma la strada è ancora molto lunga. Cosa sappiamo finora Quella che oggi da manuale viene definita 'Sindrome da spettro autistico' è una sindrome comportamentale dello sviluppo, con esordio sintomatico nel corso dei primi tre anni di vita. Le aree prevalentemente interessatequelle relative all’interazione sociale reciproca, all’abilità di comunicare idee e sentimenti e alla capacità di stabilire relazioni con gli altri. L’, pertanto, si configura come una disabilità permanente che accompagna il soggetto nel suo ciclo vitale, anche se le ...