Atletica | Golden Gala 2018 | programma | orario e tv Come vederlo gratis e in chiaro

Atletica – Golden Gala : le star della Diamond League in arrivo a Roma : Tante star dell’ Atletica attese a Roma per l’inizio della IAAF Diamond League 2018 Golden Gala Pietro Mennea, si scalda l’atmosfera. Le stelle della 38esima edizione del meeting dello Stadio Olimpico non sono più soltanto nomi nell’entry-list, ma una dopo l’altra, stanno arrivando a Roma . Giovedì 31 maggio daranno spettacolo nella quarto meeting della IAAF Diamond League 2018. Diversi dei big attesi allo Sheraton ...

Atletica – Manyonga a Roma per un golden jump : L’oro mondiale Manyonga a Roma per un Gonden jump al golden Gala Pietro Mennea A Shanghai 8,56 in condizioni difficili (pioggia, umidità forte) per piegare il povero Shi Yuhao, 8,43 prima che il cinese, due pollici dal record nazionale, fosse costretto a lasciare la pedana in barella per un atterraggio fatale. Luvo Manyonga è già su alte frequenze: lo aveva dimostrato in patria e a Gold Coast, 8,41 per conquistare il titolo ai Giochi del ...