Astronomia | alla ricerca di tracce di vita su Marte | più probabili nelle rocce di antichi

Astronomia : il centro della galassia NGC 5643 - a 55 milioni di anni luce dalla Terra : Questa foto della settimana di ESO mostra il centro di una galassia chiamata NGC 5643. Questa galassia si trova a 55 milioni di anni luce dalla Terra nella costellazione del Lupo ed è conosciuta come una galassia di Seyfert. Le galassie di Seyfert hanno centri molto luminosi – si pensa che essi siano alimentati dal materiale che viene accresciuto in un buco nero supermassiccio in agguato – che può anche essere avvolto e oscurato da ...

Astronomia : osservata la prima pulsar in dettaglio insieme alla stella compagna : Gli astronomi dell’Università di Toronto, dell’Istituto canadese di Astrofisica Teorica e del Perimeter Institute canadese, guidati da Robert Main, hanno effettuato la prima osservazione dettagliata di una pulsar, PSR B1957+20, distante 6.500 anni luce dal Sistema Solare. La stella, estremamente densa e compatta che emette segnali radio a intervalli regolari, è stata studiata grazie a un tecnica molto complessa, descritta su Nature. ...

Astronomia : il cacciatore di esopianeti Tess pronto alla prossima fase della sua missione : Tess è pronto a dare il via alla prossima fase della sua missione. Il cacciatore di esopianeti erede della missione Kepler è transitato a circa 8000 chilometri di distanza dalla Luna: il nostro satellite gli ha fornito una spinta gravitazionale sufficiente ad immetterlo nell’orbita operativa finale. Durante questa manovra, Tess (Transiting Exoplanet Survey Satellite) ha avuto modo di sperimentare una delle quattro camere di bordo realizzando uno ...

Astronomia : scoperte stelle “intruse” nella Via Lattea - arrivano dalla Grande Nube di Magellano : Le analisi preliminari, riportate da Science, tratte dal catalogo di 1,3 miliardi di stelle compilato dal satellite Gaia, dell’Agenzia Spaziale Europea, hanno consentito la scoperta di due stelle “intruse” nella Via Lattea, velocissime, ma che arrivano da un’altra galassia, la Grande Nube di Magellano. Grazie a Gaia, un’enorme banca dati è stata messa a disposizione di tutta la comunità scientifica: si è spalancata ...

Astronomia - stelle cadenti : sono le notti delle Eta Acquaridi - prodotte dalla cometa di Halley : Stasera occhi al cielo per lo sciame meteorico delle Eta Acquaridi, le stelle cadenti prodotte dallo sciame di polveri lasciato dal passaggio della cometa di Halley: purtroppo quest’anno l’osservazione non sarà agevole, in quanto la luce della Luna e le nuvole potrebbero impedire di ammirare lo spettacolo. Lo sciame è attivo per gran parte del mese di maggio e al momento del picco si prevedono circa 20 meteore all’ora: di ...

Astronomia : pronto il più grande catalogo di stelle mai ottenuto finora - “dalla missione Gaia risultati straordinari” : E’ stato realizzato il più grande catalogo di stelle mai ottenuto finora: comprende immagini e colori di quasi due miliardi di stelle e oltre 14.000 asteroidi mai visti finora. Il risultato si deve al satellite Gaia dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) e al quale l’Italia partecipa con Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) e Agenzia Spaziale Italiana (Asi): è stato presentato oggi a Berlino, nella mostra internazionale ...

Astronomia : Ngc 6240 - una “farfalla” galattica plasmata dai venti : Una ‘farfalla’ luminosa che si libra nel cosmo a 400 milioni di anni luce dalla Terra: il singolare lepidottero, situato nella costellazione dell’Ofiuco, è in realtà Ngc 6240, una galassia che presenta notevoli peculiarità, come un ‘duetto’ di buchi neri. A Ngc 6240è stata dedicata una ricerca, condotta da un team internazionale di studiosi coordinato dal Dipartimento di Scienze Astrofisiche e Planetarie dell’Università ...

Astronomia : dalla missione Gaia altre tessere per la mappa della Via Lattea : Una mappa che mostri tutte le stelle nella nostra galassia, con la loro posizione, il loro movimento, la loro luminosità, il loro spettro, ma anche la temperatura superficiale e tanto altro: tutto ciò sarà possibile grazie a Gaia, missione Esa. Il prossimo 25 aprile verrà pubblicata la seconda release di dati. Si tratta di un catalogo enorme, spiega Media INAF: dalla posizione e luminosità di quasi 1 miliardo e 700 milioni di stelle ai colori ...

Astronomia : tempeste in movimento su Giove catturate dalla sonda Juno : Questa animazione al rallentatore di 2 immagini a colori reali, scattate a distanza di 12 minuti, cattura perfettamente i movimenti delle tempeste nell’emisfero meridionale di Giove. La sonda Juno della NASA ha scattato queste immagini durante il suo decimo flyby ravvicinato del gigante gassoso il 16 dicembre 2017 alle 13:12 e alle 13:24 EST (fuso orario della costa orientale degli Stati Uniti). In quei momenti, Juno era a circa 13.604 km e ...

