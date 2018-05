Ascolti | Giletti boom | batte Fazio Amici la prima serata

Ascolti - Giletti boom - batte Fazio : Grande successo di Ascolti ieri per Massimo Giletti con il suo programma ‘Non è L’Arena’ su La7: i telespettatori sono stati quasi 2 milioni e mezzo (2 milioni 485mila), con share del 13,5%. Praticamente più del doppio di una settimana fa, quando gli spettatori furono 1 milione 205mila con share del 6,5%. Invece in calo rispetto a domenica scorsa ‘Che Tempo che Fa’ di Fabio Fazio su Rai1: gli spettatori ieri sono ...

Ascolti TV | Domenica 27 maggio 2018. Amici 20.2%. Boom Giletti (13.5%) che batte Fazio (14.3%-11.8%) : Christian De Sica e Sophia Loren Su Rai1 Che Tempo Che Fa – dalle 20.43 alle 22.57 – ha conquistato 3.289.000 spettatori pari al 14.3% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo – dalle 22.57 alle 0.31 – ha ottenuto 1.759.000 spettatori pari all’11.8% di share. Su Canale 5 l’ottava puntata di Amici di Maria De Filippi- in onda dalle 21.16 alle 0.38 – ha raccolto davanti al video 3.811.000 spettatori ...

Ascolti TV | Domenica 13 maggio 2018. Che Tempo Che Fa non va oltre il 14.6% – 13.4% - Giletti 7% - Top Chef fermo all’1.1%. Il GF non sfonda a Domenica Live : Fabio Fazio e Milly Carlucci Su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.464.000 spettatori pari al 14.6% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 2.066.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Canale 5 The Best of Me – Il meglio di me ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari all’8.1% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.905.000 spettatori (7.7%) mentre Instinct 1.561.000 (6.8%). Su Italia 1 ...

Massimo Giletti - 'Non è l'Arena' sfiora il 7% : La7 gode - Ascolti clamorosi : Gli ascolti premiano Massimo Giletti . L'ultima puntata di Non è l'Arena su La7 ha raccolto 1,303 milioni di telespettatori per uno share del 6,9%, dato clamoroso da 'distribuire' su temi e ospiti del ...

Ascolti TV | Domenica 6 maggio 2018. Fazio 17%-15% - flop The Wall (8.8%). Le Iene 11.7% - Giletti 6.9% : Fabio Fazio Su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 4.093.000 spettatori pari al 17% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 2.289.000 spettatori pari al 15% di share. Su Canale 5 The Wall ha raccolto davanti al video 1.988.000 spettatori pari all’8.8% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 2.104.000 spettatori (8.3%) mentre Instinct 1.826.000 (7.8%). Su Italia 1 Le Iene Show ha intrattenuto 2.123.000 ...

Massimo Giletti - il botto di Ascolti. Fazio chi? 'Non è l'Arena' su La7 fa l'8% di share : La domenica da record di Massimo Giletti . In una serata senza calcio, Non è l'Arena su La7 registra un strabiliante 8,2% di share, per 1,632 milioni di telespettatori. Come riporta il sito ...