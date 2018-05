Arriva lo spray che protegge i capelli dallo smog | ed elimina gli odori

Psoriasi - Arriva la schiuma spray : Combattere la Psoriasi , malattia della cute cronica, recidivante e autoimmune che in Italia colpisce circa 2.500.000 persone, in modo veloce ed efficace . E' quello che promette la nuova schiuma ...

Medicina : 2 - 5 milioni italiani con psoriasi - Arriva la schiuma spray : Combattere la psoriasi, malattia della cute cronica, recidivante e autoimmune che in Italia colpisce circa 2.500.000 persone, in modo veloce ed efficace. E’ quello che promette la nuova schiuma spray di Leo Pharma studiata per un trattamento topico della psoriasi lieve-moderata. Secondo gli studi clinici condotti su circa 1.700 pazienti, uno su due migliora dopo sole 4 settimane di trattamento con la nuova formulazione di Leo Pharma, ...