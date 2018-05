Arriva il governo Cottarelli?

Arriva un governo alla tedesca Ma gli eroi del Piave... La vignetta : Segui su affaritaliani.it

E’ Arrivato il passo indietro di Savona : oggi pomeriggio nasce il Governo Conte : La svolta è arrivata alle 13.20 con il comunicato di Paolo Savona sull’Europa, “diversa, più forte e più equa”. Alle

Il governo Rajoy è Arrivato alla fine? : Non è rimasto più nessuno ad appoggiare il primo ministro spagnolo, a capo di un partito travolto dagli scandali The post Il governo Rajoy è arrivato alla fine? appeared first on Il Post.

Governo Conte : dal Misto e dagli autonomisti Arrivano 9 voti in più in Senato : Il Senatore Maurizio Buccarella, del gruppo Misto del Senato, ha assicurato a Giuseppe Conte il sostegno di almeno quattro componenti

Governo - Conte Arrivato al Quirinale per l’incarico. Di Maio : ?«Sui ministri decide il Colle». Salvini : «No a veti» : Il candidato premier di Movimento Cinque Stelle e Lega al Colle per l'incontro con il presidente Mattarella. Nel corso della mattinata Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno confermato il suo nome nonostante le polemiche sul curriculum del professore di diritto privato. Di Maio:?«Inizia la Terza Repubblica, Conte sarà premier politico». Lega:?«Pronti a partire». Post di Di Battista contro il Colle diventa un caso ...

Governo : Salvini Arrivato a Montecitorio : Roma, 21 mag. (AdnKronos) – Matteo Salvini è arrivato a Montecitorio entrando dal Palazzo dei gruppi. Il leader della Lega non ha rilasciato dichiarazioni ai giornalisti. L'articolo Governo: Salvini arrivato a Montecitorio sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Governo : Salvini - no veti a squadra che non Arriva via fax da Ue : Roma, 20 mag. (AdnKronos) – “Siamo pronti a partire. Il nome del premier è un bel nome che soddisfa noi e il M5S”, ha aggiunto Salvini spiegando che non ci saranno anticipazioni, “il nome lo faremo al presidente della Repubblica Mattarella”.“Nessuno dovrà mettere veti su questo o quel cognome. Finalmente c’è una squadra che non arriva via fax da Bruxelles, da Parigi o da Berlino”, ha sottolineato. ...

Governo Lega-Cinquestelle - dal Cremlino Arriva la benedizione di Putin Video : La giornata odierna non sara' ricordata solo per la chiusura della stesura definitiva del patto di Governo tra il movimento Cinquestelle e la Lega. Nelle prime ore del pomeriggio l'agenzia Ansa ha battuto una nota proveniente da Mosca. Un portavoce ufficiale del Presidente Putin ha espresso il commento favorevole del Cremlino alla nuova alleanza di Governo. Tra i punti dell'accordo lungamente discusso tra le delegazioni dei movimenti guidati da ...

«I nuovi barbari sono Arrivati a Roma» : il Financial Times boccia il governo Lega-5 Stelle : Nell'editoriale apparso sul Financial Times viene espressa preoccupazione per le proposte dei due partiti vincitori in tema di economia e lavoro. Pericoloso il reddito di cittadinanza proposto dai ...

Governo - Di Maio Arrivato al Colle. Poi toccherà a Salvini. Resta nodo premier : " Stiamo seguendo da vicino l'evolversi della situazione politica in Italia . E siamo in modalità di attesa e quando avremo un annunciò faremo un commento", così il portavoce della Commissione Ue, ...

Governo. Lega e M5s al lavoro : ok all'accordo potrebbe Arrivare oggi. Incertezza su premier : L'appuntamento, all'indomani del primo round, è ancora a Milano e l'obiettivo dichiarato dai leader delle due forze politiche, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, è di presentarsi al Quirinale con l'accordo sul 'Contratto per il governo del cambiamento'

Governo M5s-Lega - Di Maio : Arrivati fin qui con coerenza e linearità : "Ieri sera si sono create le condizioni per cominciare a lavorare ad un Governo del cambiamento M5s-Lega. Sono molto orgoglioso del fatto che siamo arrivati fino a qui mantenendo la nostra linearità e ...