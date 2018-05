Appuntamento con il direttore de ' L' Espresso' per discutere del futuro dei giornali

Al Teatro Sacco di Savona terzo Appuntamento con i 'Concerti di Primavera' : terzo appuntamento per i Concerti di Primavera organizzati dall'Associazione Musicale Dioniso, all'Antico Teatro Sacco di Savona. In scena domenica 27 Maggio alle ore 21,00 un raffinato concerto in ...

History racconta la storia dei Mondiali : Appuntamento dal 28 maggio : appuntamento dal 28 maggio al 10 giugno su History con la programmazione speciale in vista dei Mondiali di Russia L'articolo History racconta la storia dei Mondiali: appuntamento dal 28 maggio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Doppio Appuntamento in città con The North Face : climbing e training per la community NEVER STOP MILANO! : Le date da segnare in agenda per non perdersi l’appuntamento con The North Face sono il 29 maggio presso Manga climbing e il 31 maggio ai Giardini Montanelli The North Face annuncia un nuovo imperdibile Doppio appuntamento per tutti gli appassionati della community NEVER STOP MILANO! Si inizia martedì 29 maggio alle ore 19.00 presso la palestra Manga climbing (Via Privata Giovanni Livraghi, 25). Il tradizionale appuntamento col la ...

Sophie Kasaei : un fortunato fan potrebbe aver vinto un Appuntamento con la star di Geordie Shore : Wow! The post Sophie Kasaei: un fortunato fan potrebbe aver vinto un appuntamento con la star di Geordie Shore appeared first on News Mtv Italia.

Appuntamento live con Nelson nell'ambito della rassegna Sottobosco Jam : Questa sera al Riot Laundry Bar & Clothes di via Kerbaker, undicesimo appuntameto con la rassegna " Sottobosco Jam ", Il format di musica dal vivo che intende portare alla luce le sonorità ed artisti ...

Unisa - venerdì ultimo Appuntamento con il corso sulla 'Protezione dei diritti fondamentali nello spazio giudiziario europeo" : E' importantissimo parlare di un tema, come quello delle discriminazioni e violenze su donne e minori che, anche alla luce dei frequenti e drammatici fatti di cronaca, necessita del confronto ...

Eroica Montalcino 2018 : pochi giorni all’Appuntamento con gli splendidi percorsi della Val d’Orcia e delle Crete Senesi : Venerdì 25 maggio si rinnova l’appuntamento con l’Eroica Montalcino che si concluderà domenica 27 con arrivo in Val d’Orcia Inizia venerdì 25 il lungo week end di Montalcino che si concluderà domenica 27 con la pedalata Eroica alla quale parteciperanno ciclisti, appassionati e collezionisti di belle emozioni in arrivo in Val d’Orcia un po’ da tutta Europa. L’ultima domenica di maggio è in programma, infatti, la seconda edizione di ...

Ultimo Appuntamento con NCIS 15 su Rai2 prima della pausa : trama 20 maggio e programmazione nuovi episodi : Ancora un episodio di NCIS 15 su Rai2, poi una pausa lunga tutta l'estate: è questo lo scenario che si prospetta oggi, domenica 20 maggio, a tutti i fan della serie crime targata CBS. Dopo la serata di oggi, infatti, bisognerà salutare temporaneamente Gibbs e la squadra: con l'arrivo di giugno Rai2 ha deciso di sospendere la trasmissione di NCIS per i mesi estivi a partire proprio dal sedicesimo dei ventiquattro episodi che compongono la ...

Cultura. ScrittuRa festival chiude a Ravenna con un Appuntamento sul '68 e due sulla scrittura : Il mondo presente e futuro; Coscienza globale. Oltre l'irrazionalità moderna. È il curatore di Scienza bene comune e Conoscenza e 'sapere' digitale. Con Garzanti ha pubblicato l'edizione aggiornata ...

PESCO SANNITA - Benevento - Un festival per valorizzare le diversità culturali. un Appuntamento contro ogni forma di razzismo : Nella stessa sede si terranno gli spettacoli di teatro di narrazione per la rassegna "Fabula". In programma 'Il marchese Cagliuso ovvero Il gatto senza gli stivali', racconto liberamente tratto da ...

Quad - si rinnova l’Appuntamento con la scuola dedicata ai piloti del progetto Talenti Azzurri FMI : Nuovo appuntamento con la scuola dedicata ai piloti dei Quad coinvolti nel progetto Talenti Azzurri FMI, impegnati in questa circostanza a Faenza Da Cingoli a Faenza proseguono le attività rivolte ai dieci piloti dei Quad coinvolti nel progetto Talenti Azzurri FMI. Archiviato il primo Raduno Collegiale tenutosi presso il tracciato “Il Tittoni” di Cingoli, questa volta gli atleti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana si ...

Ad Maiori - Appuntamento conclusivo sabato 19 con Antonella Stefanucci. : Si tratta solo di una parte della moltitudine di giovani che ha dato vita ai 27 spettacoli andati in scena durante i giorni della rassegna. Alle 17, è prevista l'incoronazione dell'attrice, che ...

Amanda Lear si racconta nel nuovo Appuntamento con l’Intervista di Maurzio Costanzo : Lunedì 21 maggio torna in seconda serata su canale 5 l’appuntamento con l’Intervista di Maurizio Costanzo dove il brillante giornalista mette a nudo i personaggi che di volta in volta si siedono sulla sua poltrona prestigiosa. Il giornalista attraverso un talk “face to face”, quasi intimo, suddiviso in step racconta la vita artistica e professionale dell’artista, corredati da foto o filmati, a volte anche inediti. Amanda Lear si racconta a ...

Formula E - Sabato - Appuntamento con l'ePrix di Berlino : La Formula E torna in scena nel weekend con lePrix di Berlino, che si correrà Sabato 19 maggio nel Tempelhof Airport Circuit, ossia nellex aeroporto che sorgeva ad appena due chilometri dalla città e che, dal 2010, è stato convertito in parco pubblico.La pista. Un tracciato unico nel suo genere, a cominciare dalla pavimentazione che non avrà niente a che vedere con lasfalto delle strade cittadine, né con quello tipico delle piste. Si correrà ...