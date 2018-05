Approvate due importanti delibere per velocizzare la ricostruzione nelle zone colpite dai

meteoweb.eu

(Di lunedì 28 maggio 2018) Il Sottosegretario Regionale Mario Mazzocca, neo Sovrintendente alla, ha annunciato l’approvazione di dueperladai terremoti del 2016-2017 incentrate sull’aumento del personale e su una maggior flessibilità organizzativa per far ripartire rapidamente i lavori sia nel settore pubblico sia in quello privato. “Con le DGR n.326 e n.327 del 18 maggio 2018 – spiega Mazzocca – alcuni problemi che rischiavano di rallentare l’opera dihanno trovato finalmente soluzione normativa e regolamentare”. Con la DGR 326 è stata rivista la dotazione organica dell’Ufficio Speciale per lache è passata da 30 posti (di cui 22 coperti) a 50 posti (di cui 28 da coprire). Saranno utilizzati fondi statali per coprire i nuovi posti, resi necessari dalla mole di pratiche ...