Antisettico Cantel Medical ritirato dalle farmacie

blogo

(Di lunedì 28 maggio 2018) In questi giorni un prodottoè stato. A renderlo noto è stata l’Aifa (Agenzia italiana del farmaco), che ha disposto il ritiro di un lotto di undellaItaly Srl. La confezione ritirata è quella del lotto n. 3216, con scadenza 12/2019, della specialità medicinale CLOREXAN soluzione cutanea FL 1000ML – AIC 032534087. Si tratta di undisinfettante biguanido con azione battericida e batteriostatica (ovvero in grado di bloccare la crescita dei batteri).Giovanni D'Agata, il presidente dello “Sportello dei Diritti”, fa sapere che il provvedimento è stato reso necessario, dal momento che la stessa aziendaMedica, in seguito alla segnalazione della S.C. dell’Arcispedale Santa Maria Nova di Reggio Emilia, ha fatto sapere che vi potrebbe essere la presenza di sedimento sul fondo del prodotto.La ditta...