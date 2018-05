Anticipazioni Una vita 29 maggio 2018 | Arturo convoca Liberto | Rosina e Susana

Una Vita Anticipazioni puntate spagnole : Cayetana scompare tra le fiamme : Dalle anticipazioni sulle puntate spagnole di Una Vita scopriamo che, dopo essere ridiventate amiche e complici, Cayetana verrà ingannata dalla Dicenta e scomparirà tra le fiamme. Prima però, spinta da Ursula, tenterà di ammazzare Teresa pugnalandola. Una Vita anticipazioni puntate spagnole: Ursula si sposa e trama contro Cayetana Tra Ursula e Cayetana chi è più malvagia? Questa è una domanda a cui è molto difficile dare una risposta. La infida ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di martedì 29 e mercoledì 30 maggio 2018 : anticipazioni puntata 458 di Una VITA di martedì 29 e mercoledì 30 maggio 2018: Il tribunale ecclesiastico, in attesa di esprimersi definitivamente sull’annullamento delle nozze con Celia, sospende i diritti coniugali di Felipe. Arturo chiama Liberto, Rosina e Susana per parlare dell’atteggiamento che i due amanti dovranno tenere d’ora in avanti in pubblico, in modo da diminuire le dicerie: Susana suggerisce che Liberto e ...

Una Vita Anticipazioni : chi sta spiando MAURO e TERESA??? : I telespettatori di Una Vita dovranno rinunciare a MAURO San Emeterio (Gonzalo Trujillo) per un breve periodo a causa di un piano messo su dalla perfida Cayetana Sotelo Ruz (Sara Miquel), la quale, preoccupata dal fatto che il suo peggiore nemico sia diventato il nuovo commissario di Acacias, darà ordine ad Ursula Dicenta (Montserrat Alcoverro) e alla criminale Elena Perez Casas (Esther Gimeno) di assassinarlo… Come segnalato nei nostri ...

Una Vita - Anticipazioni : Ursula chiede a Cayetana di eliminare Fabiana : Una Vita - Inma Perez (Fabiana) Per Una Vita e per le altre soap di Canale 5 iniziano le settimane corte: con la fine di Verissimo, di cui ieri è stata trasmessa l”ultima puntata, il sabato pomeriggio dell’ammiraglia Mediaset dalla prossima settimana andrà ufficialmente “in vacanza”, offrendo al pubblico soltanto dei film. A seguire le anticipazioni delle puntate di Acacias 38 in onda da lunedì a venerdì. Una Vita: ...

Una Vita - Anticipazioni italiane della prossima settimana e spagnole : Una Vita, anticipazioni spagnole: Elvira sfida il padre Elvira Valverde sarà la protagonista delle prossime puntate di Una Vita. La giovane figlia di Arturo, nelle puntate spagnole della soap, dovrà dire addio a Simon che la lascerà senza spiegazioni. Il maggiordomo sarà infatti minacciato dalla madre Susana e deciderà di allontanarsi dalla Valverde per tutelarla. Durante la festa di carnevale organizzata ad Acacias però, Elvira darà scandalo. ...

Una Vita Anticipazioni dal 28 maggio all’1 giugno : la folle richiesta di Teresa : Le anticipazioni di Una Vita rivelano Cayetana va in commissariato per firmare i documento dell’indulto e Teresa l’accompagna. La maestrina chiede a Mauro di convincerla non sposarsi con Fernando. Ma l’ispettore inaspettatamente si rifiuta di compiere questo getto, in quanto convinto che la presenza di Cayetana riuscirà sempre a rovinare il loro rapporto. Pertanto, la loro storia sembra ormai finita. Intanto, il commissario Del Valle rivela a ...

Una Vita/ Anticipazioni : il duello di Arturo e Liberto - uno sparo sordo provocherà un morto? (26 maggio) : Una Vita, trame e Anticipazioni di oggi, sabato 26 maggio 2018: il duello di Arturo e Liberto, uno sparo sordo provocherà un morto ad Acacias 38?(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 07:11:00 GMT)

Una Vita Anticipazioni 26 maggio 2018 : Arturo sfida a duello Liberto : Liberto è costretto a combattere contro il colonnello mentre Felipe teme che Consuelo voglia chiedere l'annullamento del suo matrimonio con la figlia.

Una Vita Anticipazioni : SIMON vuole lasciare Acacias ma… : A Una Vita, SIMON Gayarre (Jordi Coll) deciderà prossimamente di abbandonare per sempre il quartiere di Acacias: dopo che Susana (Amparo Fernandez) minaccerà di rivelare ad Arturo (Manuel Regueiro) della “tresca” che ha avviato con Elvira (Laura Rozalen), il maggiordomo capirà di dove rispettare ogni condizione che la madre gli ha imposto e metterà fine al suo rapporto con la bellissima Valverde senza darle nemmeno una ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di sabato 26 e lunedì 28 maggio 2018 : anticipazioni puntata 457 di Una VITA di sabato 26 e lunedì 28 maggio 2018: Seguendo gli ordini di Cayetana, Elena verifica che Ursula faccia fuori suor Ascension con le sue mani. Liberto ritorna indenne in sartoria e festeggia con Rosina e Susana. Il colonnello ha sparato in aria ed è tornato a casa, portando con lui Elvira… Felipe ha paura che Consuelo voglia chiedere l’annullamento delle sue nozze e in effetti la suocera gli dà ...

Una Vita Anticipazioni : ELVIRA accetta di sposare BURAK DEMIR ma… : Complicazioni in vista per la bella ELVIRA Valverde (Laura Rozalen) nelle prossime settimane di Una Vita. Oltre a dover accettare di essere stata lasciata da Simon Gayarre (Jordi Coll), la ragazza dovrà infatti convivere con la nuova “trovata” del dispotico padre Arturo (Manuel Regueiro), il quale, come abbiamo avuto occasione di segnalare nei nostri precedenti post, deciderà di darla in sposa all’architetto turco BURAK ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di venerdì 25 e sabato 26 maggio 2018 : anticipazioni puntata 456 di Una VITA di venerdì 25 e sabato 26 maggio 2018: Felipe comunica a Casilda e Martín che Pablo ha finalmente ricevuto l’indulto. Ursula propone intanto una nuova alleanza a Cayetana, che però vuole da lei una dimostrazione di lealtà: dovrà eliminare suor Ascension; Ursula fa dunque rapire la monaca da Elena e si appresta a eseguire l’ordine. Mauro dà l’addio a Teresa, augurandole tanta felicità con ...

