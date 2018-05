Ante Coric è della Roma

Calciomercato - Ante Coric alla Roma?/ Il talento croato atteso nel weekend in Italia per la firma : Ante Coric, talento croato della Dinamo Zagabria, sarebbe ad un passo dalla Roma. Il d.s. giallorosso Monchi attende nel weekend Coric per la chiusura dell'affare(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 12:10:00 GMT)