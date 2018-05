Antartide | bando da 7 | 1 milioni per la ricerca nel 2018

meteoweb.eu

(Di martedì 29 maggio 2018) Pronto ilda 7,1di euro per laitaliana innel. E’ stato reso noto oggi dal ministero per l’Istruzione, l’Universita’ e lae il tempo utile per presentare le proposte e’ compreso fra il 31 maggio e il 3 luglio. Una particolare valutazione, rende noto il ministero, “sara’ assicurata alle proposte coordinate da giovanitori, anche al fine di favorire il necessario ricambio generazionale all’interno del sistema nazionale della”. Le proposte saranno valutate dalla Commissione Scientifica Nazionale per l’, “che a tale fine – rileva il ministero – si avvarra’ di esperti internazionali di particolare qualificazione scientifica”. Il, accessibile sul sito del ministero, rientra nella programmazione strategica triennale 2017-2019 del ...