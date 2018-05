Annunciati due concerti di Michele Bravi per il Piano B Tour | le date e i biglietti in

NBA - Annunciati i due quintetti difensivi : Rudy Gobert e Anthony Davis i migliori : I due finalisti per il premio di Difensore dell'Anno sono stati i più votati per il primo quintetto difensivo, annunciato ieri dalla lega. Ecco chi sono i dieci migliori difensori della NBA secondo i ...

Nintendo : tre nuovi titoli si aggiungono alla gamma Nintendo Selects per 3DS e Annunciati due nuovi bundle New Nintendo 2DS XL : Il bundle New Nintendo 2DS XL Nero + Verde Lime include Mario Kart 7 preinstallato : Mario Kart 7 - Librati nel cielo e immergiti sott'acqua mentre il mondo delle corse si ingrandisce e migliora. Non ...

Nintendo : tre nuovi titoli si aggiungono alla gamma Nintendo Selects per 3DS e Annunciati due nuovi bundle New Nintendo 2DS XL : Per chi si è lasciato sfuggire un gioco al lancio, o per coloro che semplicemente desiderano riscoprirlo, la gamma di titoli Nintendo Selects e la sua notevole varietà di esperienze di gioco è il posto ideale da cui iniziare. Sono già molti i titoli di questa serie disponibili per le console della famiglia Nintendo 3DS, tra cui SUPER MARIO 3D LAND, Kirby: Triple Deluxe e Luigi's Mansion 2. La gamma Nintendo Selects per Nintendo 3DS verrà ora ...

Annunciati due concerti di Shawn Mendes in Italia nel 2019 : le date e i biglietti in prevendita : Annunciati a sorpresa due concerti di Shawn Mendes in Italia nel 2019: il cantante canadese ha svelato le date del tour internazionale, in programma il prossimo anno. Shawn Mendes si esibirà in Italia in due date esclusive: il 23 marzo 2019 sarà all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno a Bologna e il 24 marzo 2019 al Pala Alpitour di Torino. L'ultima visita di Shawn Mendes in Italia risale al 2016 al Forum di Assago di Milano, quando il ...

Annunciati nuovi concerti di Noemi per La Luna con il video di Porcellana in due versioni : I nuovi concerti di Noemi per La Luna sono stati resi ufficiali. Dopo le due anteprime annunciate durante la partecipazione al Festival di Sanremo, l'artista di Porcellana è pronta a tornare sul palco con nuovi live che ha reso noti sulla sua pagina ufficiale, nella quale ha anche condiviso il video del nuovo singolo rilasciato in due versioni, compresa quella remix. Decisa anche la data zero, che si terrà a Cascina il 25 maggio, per ...

Annunciati nuovi concerti di LP in Italia nel 2018 - due date a luglio tra Padova e Pavia : biglietti in prevendita su Ticketone : Due nuovi concerti di LP in Italia nel 2018: la cantautrice statunitense annuncia altre date per il tour che la vedrà protagonista in Italia quest'estate. Dopo i concerti Annunciati nelle scorse settimane, in programma a giugno da nord a sud Italia, a grande richiesta si aggiungono due date a luglio al calendario: LP si esibirà il 16 luglio al Castello Visconteo di Pavia in occasione dell'Iride Fraschini Music Festival, mentre il 17 luglio ...