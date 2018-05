' Andare in piazza se necessario' | Renzi

Matteo Salvini : 'Pronti ad Andare in piazza contro il governo M5s-Pd' : Matteo Salvini minaccia di scatenare il suo popolo: 'Sento che migliaia di persone sono pronte, in caso di un folle governo Pd-5Stelle , a scendere in piazza . Altro che consultare i militanti piddini ...

Roma - prima gli idranti poi la burocrazia. Scade l’ospitalità per gli sgomberati di piazza Indipendenza : “Non sappiamo dove Andare” : Sei mesi dopo lo sgombero del palazzo di via Curtatone in piazza Indipendenza a Roma, scadono i termini dell’accoglienza temporanea dei rifugiati (una trentina in totale, dicono le associazioni, su un’occupazione che contava anche un migliaio di persone) entrati allora nei centri del circuito capitolino. “Si comunica la conclusione dell’ospitalità concessa entro e non oltre il 26.03.18 causa decorrenza dei termini del periodo di accoglienza”, si ...