Ancora forti temporali al Nord entro la notte

Brasile - Ancora forti disagi per lo sciopero dei camionisti : Nonostante il governo di Michel Temer alterni le rassicurazioni con le minacce per dichiarare risolta la crisi per lo sciopero dei camionisti, arrivato al sesto giorno, la situazione resta difficile ...

Meteo - Ancora maltempo : allerta in molte regioni per forti temporali e grandine : Prosegue un periodo decisamente instabile sulla penisola: piogge e temporali anche violenti saranno ancora protagonisti durante questa settimana.Continua a leggere

Maltempo Sardegna : Ancora disagi per le forti piogge a Nuoro - strade chiuse : In provincia di Nuoro proseguono i disagi per la popolazione, causati dalle piogge delle scorse ore. L’ultimo intervento dei Carabinieri della Compagnia di Tonara (NU) è stato ad Austis dove il torrente Cabutzia è esondato nelle campagne circostanti, causando la chiusura delle strade comunali di Berridoghe’, Sant’Antonio e Funtanamorta. Sul posto i Carabinieri di Teti, una squadra dei Vigili del fuoco e mezzi del comune per la ...

Inter - Spalletti : 'Champions dipende Ancora da noi. Usiamo sconfitta con la Juve per essere più forti' : I risultati clamorosi hanno limiti più sottili, un po' come il mondo. Queste ultime tre sfide possono avere un confine sottile dietro al quale potrebbe nascondersi un risultato clamoroso". Inter, la ...

Italia nella morsa del maltempo. Ancora piogge e venti forti : Roma - MALTEMPO CON VORTICE MEDITERRANEO - La prima perturbazione del mese di maggio aprirà una fase meteo marcatamente instabile a causa della genesi di un vortice di maltempo che insisterà per diversi giorni sul Mediterraneo. L'aria fredda in arrivo dal Nord Atlantico si spingerà sin verso le coste del Nord Africa favorendo la genesi di un insidioso vortice di bassa pressione, che dalla Tunisia si andrà approfondendo ...

Maltempo - continuano le alluvioni in Kenya : Ancora 5 morti per forti piogge : Forte Maltempo in Kenya, dove le piogge intense, che hanno generato alluvioni nel Paese, hanno causato oggi almeno 5 vittime in Kenya. Lo riporta Al Jazeera. Danni ingenti sono stati riportati a 100 chilometri a sud-est della capitale a Kilungu, dove 30 case sono state sepolte dal fango, e nella zona di Isiolo a circa 450 chilometri a nord est di Nairob. In 24 ore a Nairobi sono stati registrati 54 millimetri di pioggia e 110 millimetri negli ...