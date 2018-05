Anche Mattarella non è senza colpa

Conte al Colle da Mattarella. M5S : veto su Savona. Anche Di Maio e Salvini al Quirinale : Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte è al Quirinale per parlare con il capo dello Stato Sergio Mattarella. Questo pomeriggio sono saliti al Colle, separatamente, per un...

Anche Matteo Salvini è stato ricevuto da Sergio Mattarella : Al Colle domenica pomeriggio sono saliti prima il segretario della Lega Matteo Salvini, poi il capo politico del Movimento 5

Anche Di Battista contro Mattarella<br> Fico : su Savona lasciamo fare al Colle e a Conte : Anche Alessandro Di Battista, esponente di spicco del M5s, si scaglia contro il Capo dello Stato Sergio Mattarella per la sua "ingerenza" nella scelta del ministro dell’Economia, per il veto che avrebbe posto sulla figura del professore Paolo Savona, fortemente voluto da Matteo Salvini al Tesoro.Il presidente della Repubblica ha tutto il diritto costituzionale di voler concordare alcuni ministri con il premier incaricato, ma porre veti sul ...

Sergio Mattarella - dopo Paolo Savona trema Anche Alfonso Bonafede : in bilico la nomina alla Giustizia : L'irritazione del Quirinale per i sospetti di forzare la mano di Sergio Mattarella sulle nomine dei ministri non riguarda solo il nome discusso del prof. Paolo Savona all'Economia. Nel mirino del Colle rischia di finire anche il grillino Alfonso Bonafede , candidato da Luigi Di Maio al dicastero della Giustizia, uno di quei ministeri considerati delicati dal Capo dello ...

Di Maio e Salvini blindano Savona - Mattarella : “Inammissibili diktat a Conte e Quirinale”. Conte sulle bAnche : tutele per i risparmiatori : Al Quirinale stanno attendendo i risultati delle consultazioni di Giuseppe Conte dopo l’incontro di ieri. Alla domanda se esistano veti presidenziali su alcuni ministri, al Quirinale si risponde che il tema all’ordine del giorno non è quello di presunti veti ma, al contrario, quello dell’inammissibilità di diktat nei confronti del presidente del Co...

Paolo Savona - il gesto a sorpresa che ha irritato Sergio Mattarella : spunta Anche un piano per uscire dall'euro : L'ultima posizione del Quirinale che rifiuta ogni 'diktat dai partiti' sembra parlare a Matteo Salvini e Luigi Di Maio perché Paolo Savona intenda. Il Colle non avrebbe gradito, anzi ci sarebbe stata ...

Di Battista contro Mattarella : “Un governo c’è e rappresenta i cittadini - Anche se a lei non piace” : L'ex deputato Di Battista critica l'atteggiamento del capo dello Stato: "Il Presidente Mattarella ha prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica ovvero ai cittadini ai quali appartiene la sovranità. Per settimane, in una fase delicatissima dal punto di vista istituzionale, ha ricordato ai partiti politici le loro responsabilità e ha insistito sull'urgenza di formare un governo nella pienezza delle sue funzioni. Ebbene, finalmente, una ...

Governo - la frenata di Mattarella : Anche oggi niente incarico a Conte : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si prende ancora qualche ora di riflessione prima di decidere sul Governo a guida Lega-M5S e oggi si...

Conti pubblici - Ue : “Prossimo governo rispetti le regole - lo vuole Anche Mattarella”. Debito sale a 2.302 miliardi : Nessuna deroga per finanziare i contenuti di un eventuale contratto di governo Lega-M5s. “L’approccio alla formazione del nuovo governo e l’approccio rispetto alla stabilità finanziaria deve essere quello di rimanere nel corso attuale, riducendo gradualmente il deficit e riducendo gradualmente il Debito pubblico“. Il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis, intervistato da Politico avverte Matteo Salvini e Luigi Di ...

Dopo Mattarella Anche Junker e Tajani avvertono : anacronistico uscire da Ue : "L'Europa funziona? Non siamo perfetti, molte cose vanno cambiate ma cambiare significa migliorare, significa andare avanti, significa un Europa sempre più politica". anche il presidente dell'...

TOTO-GOVERNO - MATTARELLA : PRONTI NOMI PREMIER E MINISTRI/ Ticket Belloni-Rossi - ‘spunta’ Anche Bebe Vio.. : Governo, toto-PREMIER: Elisabetta Belloni in pole. Sergio MATTARELLA punta su un esecutivo neutrale e spuntano i primi NOMI: da Cottarelli alla Reichlin, tutti gli aggiornamenti(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 14:55:00 GMT)

No al 'governo neutrale' di Mattarella Anche da Forza Italia : Roma, 7 mag. , askanews, 'Abbiamo il massimo rispetto per il Presidente della Repubblica, per la pazienza e la capacità di ascolto con cui ha gestito questa complessa vicenda politica e istituzionale. Ma noi riteniamo che la proposta formulata oggi dalla coalizione di centro destra di un esecutivo rispettoso degli esiti elettorali in grado di …