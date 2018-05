Anche Il Volo tra gli ospiti del Dodi Day a Bellaria il 1° giugno | annunciato il cast

Tavolo anti crisi del settore agricolo : presente Anche sindaco di Vittoria : A Palazzo d'Orleans si è svolto un incontro operativo del Tavolo anti crisi convocato dalla Presidenza della regione siciliana tra GDO e produttori

Risparmiatori truffati - sul tavolo del prossimo governo il nodo dei risarcimenti Anche ai piccoli azionisti : Il risarcimento dei Risparmiatori “espropriati” anche attraverso “l’utilizzo effettivo di risorse, come da legge vigente, provenienti da assicurazioni e polizze dormienti“. Ma anche l’allargamento della platea di quanto hanno diritto a un risarcimento, “anche parziale”, ai “piccoli azionisti delle banche oggetto di risoluzione“. Il contratto di governo sottoscritto da Lega e M5s dedica ...

Selvaggia Lucarelli contro Barbara D'Urso / Anche il padre di Luigi Favoloso rincara la dose? (Domenica in) : Selvaggia Lucarelli non ci sta ed è pronta a dare battaglia non solo a Luigi Favoloso, ma Anche a Barbara D'Urso. Oggi la giornalista sarà ospite a Domenica in(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 09:50:00 GMT)

Domenica Live - Luigi Favoloso : “Ho chiesto scusa alle donne - chiedo scusa Anche a Barbara D’Urso” : “Chi chiede scusa ha tutto il diritto di tornare in televisione”. La premessa di Barbara d’Urso prima di accogliere in studio Luigi Favoloso, cacciato dalla casa del grande fratello per una maglietta con una scritta sessista, che ha avuto il suo ultimo “strascico” televisivo proprio ieri sera, con la t-shirt indossata da Selvaggia Lucarelli durante la finale di Ballando con le stelle. Barbara D’urso ha chiesto ...

Tragedia a Cuba : precipita volo con 113 passeggeri - morti Anche 5 bimbi Video : Tragedia a Cuba. E’ precipitato un aereo di linea subito dopo il decollo. All’interno del Boieng 737, un enorme jet bimotore, vi erano 113 persone a bordo. La notizia, ancora da confermare sul numero delle persone in volo, è stata diffusa dalle principali agenzie di stampa locali. Il volo faceva capo alla compagnia Cubana Aviacion. A bordo vi erano anche cinque bambini [Video], di cui uno di eta' inferiore ai due anni. Solo tre persone si sono ...

Parma in Serie A e nella storia - c’è Anche un pezzo di Reggina : Ceravolo e Barillà grandi protagonisti : Clamoroso nel campionato di Serie B, ultima giornata con risultati e verdetti a sorpresa. Il Frosinone non è andato oltre il pareggio nel match davanti al pubblico amico contro il Foggia, ne approfitta il Parma che vince sul campo dello Spezia e vola nel campionato di Serie A. Festa incredibile per la terza promozione consecutiva, il Parma entra nella storia e nel successo grandi protagonisti due ex Reggina. Stiamo parlando di Fabio Ceravolo, ...

Pronto a rompere : senza garanzie di battaglia contro l'Ue - Salvini fa saltare il tavolo con M5S (e Anche i gazebo della Lega) : "La battaglia con l'Ue è difficile. Per intraprenderla bisogna avere delle coperture, non dico tanto ma almeno dagli alleati di governo! Se non è così, è meglio non partire, meglio lasciar perdere...". Mentre a Montecitorio procede il tavolo tecnico di Lega e Cinquestelle sul 'contratto di governo', un alto dirigente del Carroccio sfoga con Huffpost tutto il suo pessimismo sulle trattative in corso. Un pessimismo ...

Riparte il tavolo M5S-Lega. Salvini twitta : "Ci vuole Anche fortuna" : 'Al momento, secondo me, la nostra economia ha bisogno di più denaro nelle tasche degli italiani ma se ti dicono che lo devi togliere, vedi caso Monti, non si va da nessuna parte', osserva il ...

Grande Fratello - Luigi Favoloso senza freni : bacia Patrizia Bonetti - Mariana Falace e ci prova Anche con Alessia Prete : A quanto pare nella casa del Grande Fratello sia Patrizia Bonetti che Mariana Falace hanno baciato Luigi Favoloso e ha rivelare il triangolo amoroso è stata Alessia Prete. Mariana è andata subito in ...

Grande Fratello - Favoloso litiga Anche con Matteo : 'Ci hai provato con Alessia' : Luigi Favoloso e il suo rapporto con le inquiline del Grande Fratello continua a essere al centro delle discussioni all'interno della casa. Questa volta però è Alessia Prete a scatenare il litigio e a ...

Il Volo ed Emma Marrone ospiti di Amici di Maria De Filippi il 12 maggio - presente Anche Arisa : Tre gli ospiti di Amici di Maria De Filippi il 12 maggio: ai nomi di Emma Marrone ed Arisa, già presenti nella scorsa puntata del serale, si aggiunge il trio pop lirico Il Volo. La comunicazione è arriva oggi, nel Daytime su Real Time alle 13.50. I ragazzi della squadra bianca e della squadra blu rimasti in gara hanno appreso i nomi dei cantanti italiani che duetteranno con loro. I concorrenti coinvolti questa settimana nei duetti sono Emma ...

Governo : M5S - margini convergenza con Lega importanti - su tavolo Anche migranti : Roma, 10 mag. (AdnKronos) – “E’ stato un incontro molto positivo e ci sono moltissime convergenze, su immigrazione oltre che flat tax e reddito di cittadinanza. E’ l’inizio di un confronto che ha mostrato diversi margini di convergenza, anche al di là delle aspettative”. Lo dicono Rocco Casalino, a capo della comunicazione M5S, e il deputato Alfonso Bonafede, lasciando il tavolo tecnico con la Lega, terminato ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Ape volontario - i dettagli degli accordi con bAnche e assicurazioni (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 8 maggio. Ape volontario, i dettagli degli accordi con banche e assicurazioni. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 06:44:00 GMT)

Progetto 'Osiamo' - verso il contratto di fiume Ombrone : Anche Cinigiano al tavolo tematico : ... Serafino Banci, imprenditore agricolo biologico e amministratore della società consortile Cerere sul tema 'Quando cultura ambientale e pratiche agricole sostenibili creano economia'; il professor ...