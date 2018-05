Amici | Lella Costa cacciata? Non è stata Maria perché voleva farlo lei

gossippiu

: #LellaCosta spiega il suo addio ad #Amici17 (che diede il via alla carriera di Maria De Filippi) - SaCe86 : #LellaCosta spiega il suo addio ad #Amici17 (che diede il via alla carriera di Maria De Filippi) - Rebecca38538392 : Maria De Filippi cacciò Lella Costa da Amici? La verità a TVTalk: - tennie91weddle1 : Lella Costa: “Maria De Filippi non mi cacciò da Amici, me ne andai io perché ero incinta”: -

(Di lunedì 28 maggio 2018)daDe Filippi avrebbe commesso il fattaccio, per molti anni il pubblico è rimasto convinto, o almeno dubbioso, del fatto che la moglie di Maurizionzo avesse preso in mano il timone del talk show cacciando, la prima conduttrice di. Attenzione, però, a non fare confusione: non ci riferiamo assolutamente al talent show che va in onda da anni e anni su Canale 5 e che oggi è conosciuto da tutti con il nome didiDe Filippi, ma ci riferiamo alla vecchia formula del programma. Anzi, per meglio dire, il primonon ha nulla a che fare con il nuovo: in comune hanno soltanto il nome, infatti l'attuale talent show nella sua prima edizione si chiamava Saranno Famosi, è stato poi cambiatoesisteva già un film con questo nome, cosìha pensato di ripescare il nome del suo vecchio programma, che intanto ...