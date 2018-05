Amici | la battuta di Gino Paoli | Qui per molestare la De Filippi

“Quando la vedi - gra**”. De Martino contro Emma. Ad Amici erano presenti proprio tutti : la Marrone e i suoi ex. L’imbarazzo si respirava - ma la battuta dell’ex di Belen ha fatto strabuzzare gli occhi : gelo totale : L’ultima puntata di Amici ha riservato qualche sorpresina per gli amanti del gossip. In studio, dopo la pausa dell’Isola dei Famosi, è tornato Stefano De Martino. Il suo ingresso mano nella mano con Maria De Filippi è stato salutato da un applauso caloroso. Il ballerino si è prestato a un esperimento legato a una polemica nata in seno alla scuola circa l’intonazione del cantante Biondo. L’ex di Belen ha cantato con ...