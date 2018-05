AMICI 2018 SERALE | NESSUN ELIMINATO E FINALISTI È polemica | in finale Irama | Einar

AMICI Serale 2018 - Emma e Einar salvi/ Tutti ammessi alla finale - cinque i finalisti : Ecco cosa è accaduto durante la semifinale di Amici 2018: nessun eliminato e cinque finalisti. Si giocano la vittoria Carmen, Irama, Lauren, Emma ed Einar. (Pubblicato il Mon, 28 May 2018 06:45:00 GMT)

FINALISTI AMICI 2018/ Ed. 17 : Chi sono? Irama - Carmen e Lauren. Sfida tra Emma ed Einar per l'ultimo posto : FINALISTI AMICI 2018, ed. 17: Irama, Emma Muscat ed Einar Ortiz sono i favoriti per giocarsi la vittoria finale. Più lontane, invece, sono Carmen Ferreri e Lauren Celentano.(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 00:25:00 GMT)

AMICI 17 – Il Serale – Ottava puntata del 27 maggio 2018 – Ospiti Fracci - Vanoni - Paoli - D’Alessio - Annalisa e Riki : Amici 17 – Il Serale è tornato nel sabato di Canale 5 e stasera va in scena la settima puntata. Nove puntate, stavolta rigorosamente in diretta; la direzione artistica è affidata a Luca Tommassini, che ha preso il posto di Giuliano Peparini dopo quattro anni. Al termine delle nove puntate il talent ideato e condotto da Maria De Filippi eleggerà i successori di Riki nel canto e di Andres Muller nel ballo, vincitori della scorsa edizione ...

EINAR - ELIMINATO AD AMICI 2018?/ Perde la prima manche e va in sfida diretta per la finale : EINAR finalista o sarà ELIMINATO da AMICI 2018? In questa settimana ha studiato tanto ma ha anche ricevuto la telefonata della zia e la notizia che stasera duetterà con Gino Paoli(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 23:25:00 GMT)

SOPHIA LOREN/ Il pane nero dalla guerra e un tuffo nel passato per l'attrice (AMICI 2018) : Ospite d'eccezione dell'ottava puntata serale di Amici 2018, l'83enne SOPHIA LOREN viene omaggiata da un bellissimo filmato che ripercorre la carriera. Sorpresa da Christian De Sica... (Pubblicato il Sun, 27 May 2018 23:21:00 GMT)

AMICI 2018 SERALE/ Diretta a rischio per problemi tecnici? eliminati e finalisti : Lauren incontra il padre : AMICI 2018 SERALE ed.17, Diretta semifinale 27 maggio: chi sono i finalisti e gli eliminati della semifinale? Ospiti Gigi D'Alessio, Ornella Vanoni, Annalisa Riki e Carla Fracci.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 23:12:00 GMT)

Lauren Celentano e il padre / Sorpresa ad AMICI 2018 : dagli States arriva il papà della ballerina : Lauren Celentano e il padre, Sorpresa ad Amici 2018: dagli Stati Uniti d'America arriva il padre della splendida ballerina, siparietto con Maria De Filippi e tantissimi applausi.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 23:10:00 GMT)

Martin Castrogiovanni ad AMICI 2018 / In coppia con Laura Chiatti per il gioco delle imitazioni : Martin Castrogiovanni ospite nella semifinale di Amici 2018. In coppia con Laura Chiatti per il gioco delle imitazioni al serale su Canale 5: risate in diretta!(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 23:05:00 GMT)

AMICI 2018 - a rischio la diretta : Maria De Filippi si scusa : Maria De Filippi dispiaciuta ad Amici 17: salta la diretta? Sono le 22:40 circa e Maria De Filippi ha lanciato una nuova pubblicità ad Amici 2018. Il nero però è durato più del previsto: dopo la consueta pubblicità infatti Mediaset non è riuscita a ripristinare il collegamento con lo studio Elios, tanto a mandare in onda una serie quasi infinita di promo, per svariati minuti. Su twitter si è scatenato subito il panico: cosa è accaduto alla ...

Canale 5 - problemi tecnici/ Maria De Filippi : AMICI 2018 a rischio interruzione : Canale 5, problemi tecnici: manda in loop i promo durante la pubblicità di Amici 2018 e il programma è a rischio interruzione. Cosa è successo durante la fascia promozionale?(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 22:47:00 GMT)

Gianluca Mastrorocco - Il cugino di Marco Bocci/ Chi é? Ad AMICI 2018 si esibisce nei Blues Brothers : Gianluca Mastrorocco, Il cugino di Marco Bocci: chi è? Sul palcoscenico di Amici di Maria De Filippi si è esibito con l'attore in un siparietto molto noto dal film The Blues Brothers.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 22:38:00 GMT)