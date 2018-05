Amici 2018 | daytime 28 maggio Einar sbotta contro Emma e Irama | «Mi girano le palle che

Amici SERALE 2018 - EMMA E EINAR SALVI/ Tutti ammessi alla finale : sul web è polemica per la sfida diretta : Ecco cosa è accaduto durante la semifinale di AMICI 2018: nessun eliminato e cinque finalisti. Si giocano la vittoria Carmen, Irama, Lauren, EMMA ed EINAR. (Pubblicato il Mon, 28 May 2018 14:12:00 GMT)

Amici 2018 semifinale domenica 27 maggio : eliminati e ospiti della penultima puntata : Eravate in attesa delle anticipazioni di Amici 2018 sulla semifinale? domenica 27 maggio avremo grandi ospiti, tanti ospiti, ma l'attesa è riservata a eliminati e finalisti! Manca poco più di una settimana alla finale della 17esima edizione e il pubblico è curioso di sapere chi arriverà all'ultima puntata, soprattutto perché dispiacerà molto per l'unico concorrente che non ci arriverà, e che sarà quindi l'eliminato della semifinale di Amici ...

Emma e Biondo stanno ancora insieme dopo Amici 2018? "Una fortuna incontrarla" : Emma e Biondo stanno ancora insieme dopo Amici 2018? La risposta è assolutamente sì, dalle ultime dichiarazioni del cantante è evidente che tra i due sia nato un sentimento sincero e ne abbiamo avuto la prova nel daytime di ieri, 24 maggio, quando Biondo ha fatto una sorpresa a Emma in casetta; la ragazza era molto scoraggiata, per cui le serviva un incoraggiamento per questi ultimi giorni nella scuola di Amici e per questo è arrivato Biondo, ...

FINALISTI Amici 2018/ Ed. 17 : Lauren la prima eliminata nella finale? : FINALISTI AMICI 2018, ed. 17: Irama, Emma Muscat e Carmen Ferreri sono i favoriti per la vittoria secondo le quote degli scommettitori. Einar Ortiz e Lauren Celentano sono gli outsider.(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 12:29:00 GMT)

Ascolti tv 27 maggio 2018 : vince Amici - testa a testa tra Fazio e Giletti : Ascolti tv 27 maggio 2018: ieri sera Amici Serale visto da 3,8 milioni di spettatori Amici va in onda di domenica e questi sono i risultati. Secondo gli Ascolti tv del 27 maggio 2018, ieri sera a seguire l’ottava puntata serale sono stati in media 3 milioni 811 mila telespettatori, pari al 20,2%. Il picco di […] L'articolo Ascolti tv 27 maggio 2018: vince Amici, testa a testa tra Fazio e Giletti proviene da Gossip e Tv.

Amici 2018 - ottava puntata serale : vince Irama - Emma ed Einar salvi! : La puntata della semifinale del talent di Maria De Filippi è stata costellata dalle sfide tra le due squadre e da tanti ospiti del panorama musicale nazionale, da Ornella Vanoni a Gigi D’Alessio, ma la superospite d’eccezione è stata Sophia Loren. Scopriamo i momenti più caldi della diretta! La serata si è colorata di glamour con l’ingresso in studio dell’attrice e premio Oscar Sophia Loren, indimenticabile icona del cinema italiano. Accolta ...

Ascolti TV | Domenica 27 maggio 2018. Amici 20.2%. Boom Giletti (13.5%) che batte Fazio (14.3%-11.8%) : Christian De Sica e Sophia Loren Su Rai1 Che Tempo Che Fa – dalle 20.43 alle 22.57 – ha conquistato 3.289.000 spettatori pari al 14.3% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo – dalle 22.57 alle 0.31 – ha ottenuto 1.759.000 spettatori pari all’11.8% di share. Su Canale 5 l’ottava puntata di Amici di Maria De Filippi- in onda dalle 21.16 alle 0.38 – ha raccolto davanti al video 3.811.000 spettatori ...

Ascolti TV | Domenica 27 maggio 2018. Amici 20.2%. Boom Giletti (13.5%) che tallona Fazio (14.3%-11.8%) : Christian De Sica e Sophia Loren Su Rai1 Che Tempo Che Fa – dalle 20.43 alle 22.57 – ha conquistato 3.289.000 spettatori pari al 14.3% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo – dalle 22.57 alle 0.31 – ha ottenuto 1.759.000 spettatori pari all’11.8% di share. Su Canale 5 l’ottava puntata di Amici di Maria De Filippi- in onda dalle 21.16 alle 0.38 – ha raccolto davanti al video 3.811.000 spettatori ...

Slitta la data della finale di Amici 2018 per una puntata in più? Ipotesi tra silenzio di Maria De Filippi e i 5 senza maglia : La data della finale di Amici 2018 è ancora quella del 2 giugno? Twitter nel caos, al termine della semifinale in onda domenica 27 maggio su Canale 5 per una serie di motivi. Innanzitutto Maria De Filippi non ha ricordato la data della finale, non ha dato appuntamento al pubblico alla finale di Amici 2018 bensì solo alla puntata successiva. Nessuno dei 5 concorrenti semifinalisti, inoltre, è stato eliminato. La finale a 4 potrebbe quindi ...

Ascolti TV | Domenica 27 maggio 2018. Amici 20.2% - Che Tempo Che Fa fermo al 14.3%-11.8% : Christian De Sica e Sophia Loren Su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.289.000 spettatori pari al 14.3% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto .000 spettatori pari all’11.8% di share. Su Canale 5 l’ottava puntata di Amici di Maria De Filippi ha raccolto davanti al video 3.811.000 spettatori pari al 20.2% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%) mentre Instinct .000 (%). Su ...

Ascolti tv ieri - Che tempo che fa vs Amici 17 | Auditel 27 maggio 2018 : In via del tutto eccezionale, almeno così pare, gli Ascolti tv di ieri, 27 maggio 2018, hanno registrato una sfida fra Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Maria De Filippi. Ebbene sì, la puntata di Che tempo che fa su Rai 1 si è scontrata con la semifinale di Amici 17. Cosa è accaduto? Chi ha vinto la prima serata secondo i dati Auditel? Entrambi i programmi hanno potuto contare sulla presenza di numerosi ospiti. Nello studio di Che tempo che fa, ...

Amici 2018 SERALE : NESSUN ELIMINATO E FINALISTI/ È polemica : in finale Irama - Einar - Emma - Carmen e Lauren : AMICI 2018 SERALE ed.17, scoppia la polemica sui social per l'esito della semifinale: in finale vanno Emma, Irama, Lauren, Carmen ed Einar, ma i fan non gradiscono. In finale, come avevano ampiamente pronosticato i fans di AMICI 17, sono arrivati in cinque. A contendersi la vittoria saranno infatti Carmen, Irama, Einar, Emma e Lauren. Cinque allievi che, in modo diverso, sono riusciti a conquistare sia il pubblico che le commissioni del ...

Amici Serale 2018 - Emma e Einar salvi/ Tutti ammessi alla finale - cinque i finalisti : Ecco cosa è accaduto durante la semifinale di Amici 2018: nessun eliminato e cinque finalisti. Si giocano la vittoria Carmen, Irama, Lauren, Emma ed Einar. (Pubblicato il Mon, 28 May 2018 06:45:00 GMT)

Amici 17 | Puntata 27 maggio 2018 | Nessun allievo eliminato : ...