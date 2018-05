Amici 17 | trionfa Irama | sfida diretta tra Emma Muscat ed Einar Ortiz | nessun eliminato

Amici 17 "non lascia scampo" a Ballando con le stelle che "trionfa". Gli uffici stampa di Maria e Milly ci fanno volare : Può una trasmissione "non lasciare scampo" ad un'altra che nel frattempo "trionfa"? Può una trasmissione che trionfa non avere scampo in confronto alla sua diretta concorrente?La domanda sorge spontanea mettendo a confronto i comunicati stampa che fanno riferimento alle puntate di ieri, sabato 19 maggio 2018, di Amici 17 e Ballando con le stelle, diffusi pochi minuti fa. prosegui la letturaAmici 17 "non lascia scampo" a Ballando con le ...