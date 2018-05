Amici - Miriana Trevisan contro Gino Paoli per una battuta sulle molestie : Miriana Trevisan contro Gino Paoli, ospite ieri sera in prime time ad Amici. L'ex velina, paladina femminista, attacca su Twitter: 'Gino Paoli ospite dalla De Filippi fa il brillante: 'Ti molesto così ...

Amici 17 - Gino Paoli : 'Sono venuto a molestare la De Filippi' : Ieri sera la semifinale di Amici 17, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, è stato ricco di mostri sacri a partire da Sophia Loren, Ornella Vanoni e Christian De Sica, fino ad arrivare ad un pilastro della musica italiana come Gino Paoli. Proprio questo ultimo ha partecipato ad un duetto molto intenso e pieno di magia con il cantante dei blu Einar che sulle note del brano del cantante genovese "Che cosa c'è", non si è lasciato ...

Gianluca Mastrorocco - Il cugino di Marco Bocci/ Chi é? Ad Amici 2018 si esibisce nei Blues Brothers : Gianluca Mastrorocco, Il cugino di Marco Bocci: chi è? Sul palcoscenico di Amici di Maria De Filippi si è esibito con l'attore in un siparietto molto noto dal film The Blues Brothers.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 22:38:00 GMT)

Gino Paoli/ In duetto con Einar : "La musica è una necessità - non ho intenzione di smettere" (Amici 2018) : Gino Paoli, protagonista indiscusso della musica italiana, questa sera raggiungerà il palco del serale di Amici per duettare assieme ad Einar, il cantante in gara nella squadra dei blu.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 09:25:00 GMT)

Einar - eliminato ad Amici 2018?/ Seminale - il duetto con Gino Paoli per il riscatto : Einar finalista o sarà eliminato da Amici 2018? In questa settimana ha studiato tanto ma ha anche ricevuto la telefonata della zia e la notizia che stasera duetterà con Gino Paoli(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 09:15:00 GMT)

Amici SERALE 2018/ Diretta - eliminati e finalisti : D’Alessio - Gino Paoli - De Sica ospiti (Semifinale) : AMICI 2018 SERALE ed.17, Diretta semifinale 27 maggio: chi sono i finalisti e gli eliminati della semifinale? ospiti Gigi D'Alessio, Ornella Vanoni, Annalisa Riki e Carla Fracci.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 06:15:00 GMT)

Arisa ad Amici di Maria De Filippi - salta il duetto con Gino Paoli : chi lo sostituisce : Arisa ad Amici di Maria De Filippi, tra gli ospiti del quinta puntata del serale in onda domani sera, sabato 5 maggio, in diretta su Canale 5. La cantante prenderà il posto di Marco Bocci in commissione esterna. L'attore, infatti, non sarà presente a causa di un malessere. Lo comunica Dagospia, mentre Davide Maggio parla del forfait di Gino Paoli, uno degli ospiti attesi in duetto con i ragazzi del programma. Gino Paoli avrebbe dovuto cantare ...

Amici 2018 - daytime 3 maggio. Gino Paoli ed Elisa protagonisti delle esibizioni corali di sabato : Irama - Amici 2018 In vista della quinta puntata del Serale di Amici 2018, continuano le prove per i ragazzi in gara. I ballerini Luca (Squadra Bianca) e Bryan (Squadra Blu) scoprono una proibitiva di pole dance, coreografata dal direttore artistico Luca Tommassini, che li vedrà l’uno contro l’altro. Assegnazione prova proibitiva di Pole Dance e a mettersi in gioco saranno Bryan e Luca, secondo voi chi avrà la meglio? #Amici17 ...

Elisa al serale di Amici di Maria De Filippi con Gino Paoli : gli ospiti del 5 maggio : Elisa al serale di Amici di Maria De Filippi, ospite della puntata numero 5 in onda sabato 5 maggio. Con lei in studio, tra gli ospiti attesi all'inizio della puntata, ci sarà un pezzo di storia della musica italiana: il cantautore Gino Paoli. I ragazzi della squadra bianca e della squadra blu apprendono oggi i due ospiti delle corali di squadra. All'inizio della quinta puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, nella prima fase del ...