repubblica

: Amazon espelle gli utenti che restituiscono troppi articoli - rep_economia : Amazon espelle gli utenti che restituiscono troppi articoli - continimarco : Amazon espelle gli utenti che restituiscono troppi articoli -

(Di lunedì 28 maggio 2018) Non prendiamo mai queste decisioni alla leggera, ma con oltre 300 milioni di account attivi dei nostri clienti in tutto il mondo, adottiamo misure appropriate per proteggere l'esperienza di tutti i ...