Amazon | attenti a restituire troppi oggetti Potrebbe costarvi la chiusura dell’account

laragnatelanews

: RT @Venere781: Attenti a fare acquisti con #Amazon mi hanno prelevato soldi 8 giorni fa, finto una spedizione, finto un rifiuto da parte mi… - paolo_spano : RT @Venere781: Attenti a fare acquisti con #Amazon mi hanno prelevato soldi 8 giorni fa, finto una spedizione, finto un rifiuto da parte mi… - Venere781 : Attenti a fare acquisti con #Amazon mi hanno prelevato soldi 8 giorni fa, finto una spedizione, finto un rifiuto da… - hallofseries : Bene, allora vi confermiamo che la nuova moda è cancellare una Serie e salvarla subito dopo, e il maggior esponente… -

(Di lunedì 28 maggio 2018) Nelle ultime settimaneè finita di nuovo al centro delle cronache, in Italia, per l’importante accordo raggiunto con i lavoratori del centro di Castel San Giovanni, che porterà a maggiori tutele a seguito dello sciopero organizzato verso la fine del 2017 in occasione del periodo di sconti del Black Friday. Adesso, invece, torniamo a parlare del colosso dell’e-commerce per un’altra questione, molto delicata, che riguarda invece le politiche interne relative alla restituzione degliacquistati sulla piattaforma., lo sappiamo, è una delle mete online più importanti per gli amanti dello shopping online, e tra gli elementi che hanno decretato l’enorme successo della multinazionale fondata da Jeff Bezos, non ci sono esclusivamente l’ottima assistenza ai clienti e le spedizioni rapide, ma anche un altro elemento importante. Parliamo della ...