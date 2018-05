Alta Velocità | il Ministero dice stop ai treni da 350 km h

Alta Velocità - addio ai 350 all'ora : il ministero blocca i test : ROMA - addio al sogno di volare sulle rotaie e unire Roma con Milano in due ore e 40 minuti, sfiorando la velocità record di 350. ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Ansf, l'agenzia per la ...

In Giappone arriva il treno ad Alta Velocità di Hello Kitty : Il confine tra sogno a occhi aperti e incubo post-moderno non è mai stato così labile. Il 30 giugno, sulla tratta ferroviaria che collega Osaka e Hakata, ovviamente in Giappone, farà la sua comparsa un mitologico treno ad alta velocità dedicato a Hello Kitty. Proprio così: un intero convoglio arredato secondo lo stile della celebre gattina col fiocco di casa Sanrio, con sedili personalizzati e un dominio assoluto di tinte pastello e rosa ...

Di Maio : «Diremo alla Francia che il treno Alta Velocità non è più necessario» Salvini : Rispetto programma o salta tutto : Il leader del Movimento 5 Stelle: «Nel contratto c'è il blocco di un'opera inutile, andremo a parlare con la Francia e diremo che la Torino - Lione poteva valere 30 anni fa»

La Torino-Lione non è ad Alta Velocità : il programma gialloverde dice una bugia : Il programma di governo M5S-Lega afferma l'impegno a "ridiscutere integralmente" il progetto della "Linea ad alta Velocità Torino-Lione". La nuova Torino-Lione, però, non è una linea ferroviaria ad alta velocità. Non è TAV. In francese potremmo dire che non è TGV.Non si possono raggiungere velocità troppo elevate lungo i trafori e sulle tratte di montagna. Questo è il caso della ...

Governo Lega-M5S - dalla bozza scompare lo stop alla Tav : l’Alta Velocità si farà : dalla bozza del contratto di Governo redatta da Lega e Movimento 5 Stelle è scomparso lo stop alla Tav: "Con riguardo alla Linea ad Alta velocità Torino-Lione, ci impegniamo a ridiscuterne integralmente il progetto nell’applicazione dell’accordo tra Italia e Francia”, si legge ora nel documento.Continua a leggere

Nuova bozza di contratto M5S-Lega - molti punti di disaccordo : flat tax - Alta Velocità e vaccini : Nuova bozza del contratto di governo Lega-M5S, risalente a iera sera e diffusa da Repubblica. Nel documento sono sottolineate molte parti in sospeso che i capi politici avrebbero dovuto ridiscutere.Continua a leggere

Incidente Velletri - viaggiava ad Alta Velocità il 19enne morto questa notte/ Resta gravissima la fidanzatina : Un ragazzo di 19 anni è morto mentre la fidanzata di 16 anni si trova in condizioni gravissime in ospedale, dopo che la vettura guidata dal giovane si è schiantata ieri notte contro un muro(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 17:00:00 GMT)

Nuove rotte e numeri da record : l'Alta Velocità punta sui turisti stranieri : Nuove rotte verso il Nord Est dell'Italia, sempre più passeggeri e attrattiva anche verso i viaggiatori esteri. Maggio denso di novità per il mondo dell'alta velocità italiana con le due aziende di ...

Quelle divisioni su grandi opere e industrie Tensione già alle stelle su Ilva - Alta Velocità e Tap : Lodovica Bulian C'è l'Ilva, la più urgente. Ma ci sono anche il Tap in Puglia e l'alta velocità Torino-Lione. Sono le vertenze e le infrastrutture a mettere subito alla prova l'alleanza in incubazione ...

Maltempo - guasto anche a Orvieto : ritardi sull’Alta Velocità : anche alla stazione di Orvieto si e’ registrato un guasto a causa del Maltempo che sta causando disagi sull’Alta Velocita’ Roma-Firenze. I treni diretti a sud registrano ritardi di 15 minuti, mentre quelli diretti a nord stanno accumulando ritardi di 40 minuti. Lo comunica Rfti in una nota. La circolazione ferroviaria e’ fortemente rallentata nella stazione di Orte per il forte Maltempo e le abbondanti precipitazioni che ...

Fs : Mazzoncini - Alta Velocità fra mezzi trasporto migliori mai inventati : Roma, 8 mag. (AdnKronos) – “I sistemi ad alta velocità ferroviaria sono uno dei più grandi successi dell’ingegneria moderna e fra i mezzi di trasporto migliori mai inventati”. Ad affermarlo è Renato Mazzoncini, il presidente Uic e amministratore delegato di Fs Italiane nel corso del 10th UIC World Congress on High Speed Rail, in corso ad Ankara in Turchia (8-11 maggio), durante il quale l’evoluzione dell’alta ...

Modena - avevano 14 chili di droga in auto : scoperti per l'Alta Velocità in autostrada : La polizia stradale ha fermato due spagnoli: in macchina dei congegni elettrici per nascondere l'hashish

Alta Velocità - treni in ritardo fino a 140 minuti per guasto della linea a Firenze : treni in ritardo fino a 140 minuti sulla linea Alta velocità fra Bologna e Roma: un guasto all'impianto di alimentazione elettrica a Firenze Castello alle 13.55 ha mandato in tilt la circolazione ...

Presentazione treno Rock di Hitachi - Manfellotto : Nato per recuperare gap con Alta Velocità : Grande motore per l'economia del nostro Paese? "Assolutamente enorme motore per l'economia del Paese" , ha affermato il manager di Hitachi, aggiungendo "dovunque va il ferro e si costruisce il ferro, ...