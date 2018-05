Alsisi a Salah “recupera presto”

calcioweb.eu

(Di lunedì 28 maggio 2018) “Il mio sincero augurio all’eroe egiziano Mohamedaffinché recuperi presto. Spero che torni in campo a breve per brillare sempre come una stella dell’Egitto”. E’ il messaggio cheil Presidente egiziano, Abdelfattah, ha inviato tramite Twitter all’attaccante idolo di un paese intero, infortunatosi nella finale di Champions. Il Ministro dello Sport, Khaled Abd Elaziz, su Facebook ha fatto sapere che “oraha bisogno di cure per due settimane”. L'articolo“recupera presto” CalcioWeb.