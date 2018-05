Alluvione nei territori dei bacini dei fiumi Livenza e Tagliamento | al via

Maltempo nei Balcani - allarme Alluvione : tutti i grandi fiumi sono in piena - paura per Sava - Danubio - Drina e Morava : In varie regioni dei Balcani resta l’allarme inondazioni a causa del continuo aumento del livello delle acque di fiumi e laghi, conseguenze delle piogge abbondanti degli ultimi giorni e dello scioglimento di enormi quantita’ di neve caduta nelle scorse settimane. Le situazioni piu’ critiche si registrano in Croazia, Bosnia-Erzegovina e Serbia, dove destano preoccupazione in particolare i grandi fiumi – Sava, Danubio, ...