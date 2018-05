Allegri vuole Kovacic alla Juventus

Juventus - Mandzukic vuole restare con Allegri : TORINO - Come ogni estate, il nome di Mario Mandzukic circola in chiave mercato: piace a tanti club tedeschi, si rifanno vive le sirene cinesi che già avevano provato a tentarlo l'inverno scorso e di ...

Juventus - l'ultimatum di Massimiliano Allegri a Beppe Marotta : chi vuole in squadra per restare : La nuova Juve è nata ieri mattina, tra le 9 e le 12. Tre ore di vertice con la dirigenza, nella nuova sede alla Continassa, in cui Massimiliano Allegri ha accettato la sfida del quinto anno alla guida ...

"Allegrismo? No - grazie". Max padrone del pallone non vuole fare scuola : Roma - Il giorno dopo l'uomo dei quattro doblete consecutivi si è rifugiato al mare. Il suo. Livorno. Gli basta quello per festeggiare alla sua maniera. Massimiliano Allegri l'ha detto nella notte ...

Roma-Juventus - Allegri : “De Laurentiis? Ci vuole equilibrio. Chiudiamo pratica scudetto…” : Roma-Juventus, Allegri- Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Juventus, ha commentato l’imminente match, lanciando anche una piccola frecciatina a De Laurentiis dopo le sue parole. SUL MATCH DI DOMANI “E’ sempre Roma-Juve e ci sarà lo stadio pieno. Loro devono raggiungere la Champions, noi lo scudetto. Ai ragazzi ho detto che se […] L'articolo Roma-Juventus, Allegri: “De ...

Juve - Allegri : 'De Laurentiis? Può dire ciò che vuole. Nel calcio ci vuole equilibrio' : Siamo responsabili di quello che succede fuori, del comportamento dei bambini che approcciano lo sport. Questo è un passo importante che dobbiamo fare'. FORMAZIONE - L'attacco per la gara con la Roma ...

Juventus - Allegri non vuole distrazioni : "Crotone più decisiva che contro il Napoli. Futuro? Pensiamo a vincere" : Bianconeri a caccia dei tre punti a Crotone per affrontare con serenità il faccia a faccia con il Napoli che nel fine settimana può ipotecare il 7° scudetto di fila. Ciò che più conta alla vigilia ...

