Alleanza più forte medici-pazienti per battere sclerosi multipla : Roma, 28 mag. (AdnKronos Salute) – Collaborazione, sinergia, network e nuovi modelli di lavoro, per una Alleanza più forte tra medici e pazienti con sclerosi multipla. Questo il messaggio degli scienziati italiani e stranieri, impegnati nei loro laboratori a trovare strade innovative per sconfiggere questa malattia autoimmune che attacca il sistema nervoso centrale. La comunità scientifica è oggi riunita a Roma per l’apertura del ...

Lega e 5 Stelle insieme al votoIl piano segreto per l'AlleanzaPrenderebbero più voti del 4 marzo : Lege-5Stelle: se non riescono a fare il governo potrebbero andare uniti al voto, sicuri di essere premiati dalle elezioni anticipate. E prenderebbero di più del 4 marzo. Ecco il piano segreto Segui su affaritaliani.it

Governo - M5s e Lega chiedono più tempo a Mattarella | Salvini : "Non si romperà l'Alleanza di centrodestra" : Possibile una svolta per il Governo. Salvini e Di Maio, dopo un vertice a due, chiedono 24 ore di tempo a Mattarella per vedere se riusciranno a trovare una intesa. Forza Italia dovrà decidere che posizione prendere in caso di accordo

Vittorio Feltri su Matteo Salvini : 'È il più forte - ma da solo non combina niente. E l'Alleanza col M5s...' : 'Siamo in una situazione che non si può risolvere. Tra l'altro questa situazione è figlia di un referendum che era il minore dei mali se fosse passato perché oggi non avremmo difficoltà a fare un ...

Ambiente - Alleanza Roma Capitale ENEA e GSE per una città più sostenibile : Tagliare le emissioni di CO2 del 40% , puntando su rinnovabili ed efficienza energetica in settori chiave come edilizia pubblica e residenziale, illuminazione, mobilità e rifiuti , e adottare una ...

Ambiente : Alleanza Roma Capitale - ENEA e GSE per una città più sostenibile : Tagliare le emissioni di CO2 del 40%, puntando su rinnovabili ed efficienza energetica in settori chiave come edilizia pubblica e residenziale, illuminazione, mobilità e rifiuti, e adottare una strategia di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. Sono questi gli obiettivi dell’accordo di collaborazione tra Roma Capitale, ENEA e GSE, firmato in Campidoglio dalla sindaca Virginia Raggi e dai presidenti Federico Testa (ENEA) e Francesco ...

Alleanza M5s-Lega? Salvini : 'Più che ircocervo è sarchiapone' : "La figura dell'ircocervo è preoccupante. Io pensavo al sarchiapone di Walter Chiari, che è un'altra cosa". Così il leader leghista, Matteo Salvini, scherza sulla figura dell'ircocervo , animale ...

Maurizio Martina : "Luigi Maio non cita più il reddito di cittadinanza : si va verso Alleanza M5s-Lega" : "Credo che i Cinquestelle abbiano fatto le loro scelte anche in prospettiva di un'alleanza politica futura. Il fatto politico di ieri non può essere sottovalutato. Nell'intervista di questa mattina Luigi Di Maio non cita una volta il reddito di cittadinanza, vorrà pur dire qualcosa. Ieri è successo un fatto politico, è evidente". A dirlo è il segretario reggente del Pd Maurizio Martina a "Mezz'ora in ...