Allarme in via Roma a Cuneo per un vecchio trolley lasciato nella zona del Municipio

Tanzania : Via libera alla diga - Allarme per la riserva di Selous - patrimonio UNESCO : L'UNESCO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, ha lanciato un appello al presidente della Tanzania, John Magufuli, riguardo "l'impatto devastante e ...

'Ho visto un uomo lanciare una bimba dal viadotto' : Allarme sull'Aurelia bis dopo segnalazione di un'automobilista : Una automobilista ha riferito alle forze dell'ordine di aver visto un uomo che lanciava una bambina giù da un viadotto. È successo nel tardo pomeriggio a Villanova d'Albenga , SV, : immediatamente sul ...

Roma - bus in fiamme in via del Tritone. L'Allarme dei sindacati : 'Un caso al mese' : Dopo la paura, le fiamme e un altro autobus Atac andato a fuoco scatta la polemica. La vettura della linea 63 completamente distrutta dal fuoco alle 10,40 su via del Tritone era del 2003, una vettura ...

Viabilità - strade colabrodo : Allarme di Anci e Upi e pressing sulla Regione : PERUGIA " strade ben oltre il limite della decenza e Viabilità a forte rischio per gli automobilisti e i mezzi commerciali. Anci e Upi chiedono alla Regione un tavolo di lavoro con tutti i soggetti ...

Allarme ordigno rudimentale nell'ex Scac di via Sesto : CREMONA - E' scattato l'Allarme tra le forze dell'ordine, nella tarda mattinata di martedì 3 aprile, presso l'area dell'ex stabilimento Scac di via Sesto. Sul posto vigili del fuoco, uomini della ...

Roma - Allarme a via del Corso - tir turco entra nella "green zone" fermato dai carabinieri. Il conducente : ignaro del divieto : Un tir di 12 metri con targa turca è entrato in via del Corso, in pieno centro a Roma, ed ha perCorso un tratto di strada prima di essere fermato dai carabinieri. È accaduto oggi,...

Allarme sicurezza - Colosseo blindato a Roma per la Via Crucis : Roma, , askanews, - Aumentate le misure di sicurezza a Roma per la Pasqua e Colosseo blindatissimo per la tradizionale Via Crucis del Papa, con via dei Fori Imperiali e le vie intorno chiuse al ...

Biella : Allarme gas in via Schiapparelli - torna la normalità dopo l'intervento dei Vigili del Fuoco : Sembrerebbe dovuta all'usura della guarnizione di un contatore di un caseggiato di via Schiapparelli, la fuga di gas che ha messo in Allarme i residenti oggi pomeriggio, 27 marzo. I Vigili del Fuoco, ...

Congresso dà il via libera ai dati per l'Fbi. Allarme privacy negli Usa : Tutelare la sicurezza dei cittadini e garantire la loro privacy: sono due obiettivi che, da qualche anno, paiono in netto contrasto. Il tema è più che mai attuale, visti gli ultimi episodi di cronaca relativi allo scandalo di Cambridge Analytica e Facebook. E prima ancora le clamorose rivelazioni su telefoni e pc 'spiati', tirate fuori da Wikileaks. negli Stati Uniti il Congresso ha ...