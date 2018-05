Alla scoperta di S O N | un nuovo oscuro survival horror in esclusiva per PS4

eurogamer

(Di lunedì 28 maggio 2018) Un avvincentegameplay trailer dedicato altitoloesclusivo per PS4, intitolato S.O.N, è arrivato ieri sul canale YouTube di PlayStation. Dalle prime immagini visibili, possiamo dire che sembra un gioco abbastanza spaventoso, scuro e caratterizzato dpresenza di una creatura che emerge dalle ombre.Sviluppato da RedG Studios, S.O.N è ambientato nel mondo moderno in cui i giocatori prendono il controllo di un padre, Robert Alderson, in cerca del figlio scomparso, Jay. La scomparsa di Jay porta Robert in una foresta in Pennsylvania, conosciuta anche come South of Nowhere.Come segnala Dualshockers, dal trailer sembra che nel corso dell'avventura ci si concentrerà molto nel camminare al buio nell'oscurità:Read more…