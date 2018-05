“Alla fine è successo davvero…” GF | Simone Coccia | nessuno se lo aspettava Ciò che si

caffeinamagazine

: Un paese con i conti in rosso, una capitale d'Italia piena di buche, milioni di famiglie che non arrivano alla fine… - angelomangiante : Un paese con i conti in rosso, una capitale d'Italia piena di buche, milioni di famiglie che non arrivano alla fine… - giomalago : Francesco #Molinari, che impresa... Vince il BMW PGA Championship a Wentworth... Superato all’ultimo giro Rory McIl… - fattoquotidiano : #FestadelFatto Paolo Mieli 'Penso che #Savona alla fine sarà ministro' 'Tra i tre soggetti chi uscirà più lesionato… -

(Di lunedì 28 maggio 2018) È una strana edizione del Grande Fratello, questa. Gli sponsor che se ne vanno, livelli di trash inimmaginabili, atti di violenza e bullismo all’interno della casa, insulti, nudi, personaggi dal livello culturale pari a zero, i due Ken umani. Insomma, alla fiera del trash, per tre soldi,comprò niente. E ci mancherebbe altro, commenta qualcuno. Nel frattempo tuttavia, le cose vanno avanti, il gioco continua e come diceva il grande Freddy Mercury – non certo in un contesto come questo – “The show must go on”. Ora però è toto scommesse sul probabile vincitore del reality. Chi sarà? Per i bookmakers non c’è alcun dubbio.è il primo finalista del Grande Fratello 15 e i bookmaker lo piazzano al primo posto sulla lavagna del vincente, a 2 volte la scommessa su Snai. Il compagno della deputata Stefania Pezzopane, che è anche entrata nella Casa per sostenerlo, ha ...