Alessia Marcuzzi dice no al programma sui Mondiali di calcio. Al suo posto Belen?

Come avere sempre sott’occhio tuo figlio (come fa Alessia Marcuzzi) : L’uso di un’applicazione di monitoraggio per tenere traccia del proprio figlio l’ha sdoganato pure Alessia Marcuzzi in televisione. La conduttrice, fiera di sé, ha mostrato al pubblico il telefonino con una delle tante app che, se accettate dalla controparte figliesca, permettono di localizzare l’altro telefonino, in qualsiasi parte del mondo. Ad esempio, nel momento in cui la Marcuzzi era ospite da Fabio Fazio, lo schermo del cellulare le ...

Lady Inzaghi - un addio al nubilato con l’ex di Simone : le sexy vacanze di Alessia Marcuzzi e Gaia Lucariello [GALLERY] : Alessia Marcuzzi e Gaia Lucariello insieme prima delle nozze di quest’ultima con Simone Inzaghi: l’addio al nubilato è in vacanza Alessia Marcuzzi è attualmente in vacanza con le amiche. Non si tratta però di semplici ferie, bensì dell’addio al nubilato di Gaia Lucariello. La bella bionda e Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, si sposeranno il prossimo 2 giugno e così è tempo di relax prima del grande giorno. Insieme ...

Alessia Marcuzzi fa dietrofront e dice NO ai mondiali : Alessia Marcuzzi non farà i mondiali: al suo posto Belen o la Hunziker? Alessia Marcuzzi rinuncia ai mondiali. A rivelarlo è stato il giornalista Alberto Dandolo sul settimanale Oggi. Difatti, in base alle indiscrezioni raccolte dal famoso giornalista, pare che la conduttrice abbia deciso di rinunciare alla conduzione del programma calcistico dedicato ai mondiali. Per lei, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe esserci comunque un’altra ...

Mondiali in tv : Alessia Marcuzzi rinuncia - è sfida tra Belen e Michelle Hunziker : Alessia Marcuzzi non condurrà più i Mondiali su Canale 5: al suo posto Belen Rodriguez o Michelle Hunziker Alessia Marcuzzi non condurrà il programma sui Mondiali in onda in estate su Canale 5. La conduttrice dell’Isola dei Famosi ha deciso di rinunciare a presentare in coppia con Nicola Savino e la Gialappa’s. Una rinuncia fatta […] L'articolo Mondiali in tv: Alessia Marcuzzi rinuncia, è sfida tra Belen e Michelle Hunziker ...

Alessia Marcuzzi fisico perfetto in bikini : L’estate 2018 di Alessia Marcuzzi è già iniziata. La conduttrice posta uno scatto in bikini con fisico perfetto in bella vista e tagga “summer”. Scalda e appassiona i follower con i suoi scatti sensuali e i complimenti arrivano. Dopo aver detto di geolocalizzare il figlio maggiore in Inghilterra a studiare, non lascia indizi sulla sua location ma tra sabbia e curve stende i fan. In una recente intervista tv ha detto di aver un’app ...

