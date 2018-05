Airbus Air Italy collaudati all' Aeroporto Montichiari di Brescia

Airbus : Lufthansa conferma ordine per altri 9 A320 : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – Lufthansa Group ha confermato la sua precedente opzione per sei ulteriori Airbus A320neo, a seguito di una decisione presa dal supervisory board della società agli inizi di maggio. L’ultimo accordo porta il totale degli ordini di Lufthansa Group per l’A320neo a 122 aeromobili (77 A320neo e 45 A321neo). Il vettore ha inoltre firmato un ordine per tre ulteriori A320ceo, portando così il totale degli ...

Airbus preannuncia misure per adeguarsi a prescrizioni WTO su caso sussidi : Teleborsa, - Airbus preannuncia l'adozione di misure per adeguarsi alle prescrizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio , WTO, in merito alle sovvenzioni per i suoi jet A350 e A380 . Lo ha ...

Wto : Ue non ha eliminato aiuti a Airbus : 23.17 L'Organizzazione mondiale del Commercio (Wto) conferma la decisione del 2016:l' Ue non ha eliminato gli aiuti scorretti al finanziamento di due modelli di aerei Airbus. La Commissaria Ue Malmstroem spiega che il Wto ha respinto il 94% delle contestazioni Usa e l'Ue si adeguerà "rapidamente" per assicurare "il pieno" rispetto del restante 6%. Per gli Usa la decisione Wto è"un'importante vittoria" e se la Ue "non smette d'infrangere le ...

Si rompe il finestrino del pilota : atterraggio d’emergenza per un Airbus A318 [VIDEO] : atterraggio d’emergenza nel sudovest della Cina per un Airbus A318 Sichuan Airlines con 128 persone a bordo: un finestrino della cabina di pilotaggio si è rotto ferendo il co-pilota. E’ rimasta ferita anche un’assistente di volo durante l’atterraggio. L’aereo era in volo da Chongqing a Lhasa, e dopo l’incidente è stato dirottato a Chengdu, nel Sichuan, dove è caduto un pezzo del finestrino, secondo quanto reso ...

Airbus - il direttore finanziario Wilhelm lascerà nel 2019 : Teleborsa, - AAA cercasi un nuovo direttore finanziario per Airbus. L'attuale CFO , Chief Financial Officer, Harald Wilhelm ha fatto sapere che, il prossimo anno, lascerà il colosso europeo dell'...

Il taxi volante è già realtà : Uber e Airbus - via alle sperimentazioni : ... realizzato da Porsche Consulting, secondo il quale entro il 2035 ci saranno 23mila veicoli elettrici a decollo verticale sulle metropoli del mondo , la sigla internazionale che li identifica è eVTOL,...

Airbus - Grazia Vittadini nuova Chief Technology Officer : Teleborsa, - Airbus ha nominato l'italiana Grazia Vittadini Chief Tecnology Officer . Nell'ambito della propria funzione, Vittadini riporterà a Tom Enders, Chief Executive Officer di Airbus, ed ...

Airbus sconta i ritardi dei fornitori. Tagliata produzione di A330 : Teleborsa, - Bilancio a luci e ombre per Airbus, che sconta il ritardo delle consegne dei motori degli A320neo da parte dei fornitori. Il colosso aerospaziale europeo ha chiuso il primo trimestre con ...

Leonardo - Airbus e Dassault : impegno per drone europeo MALE : Teleborsa, - Il primo modello a grandezza naturale dello European Medium-Altitude Long-Endurance Remotely Piloted Aircraft , MALE RPAS " velivolo a pilotaggio remoto per operazioni a quote intermedie ...

