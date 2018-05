Agricoltura metropolitana e sistemi agroalimentari | in Francia la conferenza finale del

meteoweb.eu

(Di lunedì 28 maggio 2018) Si avvia alla conclusione il progetto MADRE, co-finanziato dal programma Interreg MED e nato allo scopo di promuovere l’come mezzo per uno sviluppo più sostenibile, innovativo e responsabile nelle metropoli mediterranee. A ospitare ladel progetto – dal titolo “nel Mediterraneo” – sarà la Fiera dell’della Provenza, palcoscenico perfetto per accogliere l’evento. Larientra nel programma della Settimana Europea dello Sviluppo Sostenibile 2018, un’iniziativa dedicata alla promozione degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile adottata dalle Nazioni Unite. Sarà a Salon-de-Provence, vicino a Marsiglia, che si riuniranno i rappresentanti delle 7 realtà mediterranee partner del progetto: AVITEM – Agenzia per le Città e i Territori Sostenibili del ...