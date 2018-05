Addio alle fake news con WikiTribune | la novità dal Wired Next Fest 2018

Blastingnews

(Di lunedì 28 maggio 2018) Al, la fiera dell'innovazione tenuta a Milano, è stato presentato un progetto ambizioso che punta a rivoluzionare il modo di fare notizia: si tratta di. Fondato da Jimmy Wales (fondatore di Wikipedia) e Orit Kopel (CEO della Jimmy Wales Foundation for Freedom of Expression), come annunciato da quest'ultima sul palco della fiera il programma mira a fornire la più pura esperienza giornalistica a cui chiunque, da tutto il mondo, può contribuire, senza pubblicità e interessi di alcun genere. La crisi del giornalismo nell'era digitale Il giornalismo sta attraversando un periodo di grave crisi causata dall'inesorabile sentimento di sfiducia che il lettore medio sente nei confronti dell'informazione centralizzata. L'avvento e la diffusione dei social network e le possibilità che questi strumenti offrono ad ogni singolo utente di ricercare ed esprimere ...