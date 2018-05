Addio alle fake news con WikiTribune : la novità dal Wired Next Fest 2018 : Al Wired Next Fest 2018, la fiera dell'innovazione tenuta a Milano, è stato presentato un progetto ambizioso che punta a rivoluzionare il modo di fare notizia: si tratta di WikiTribune. Fondato da Jimmy Wales (fondatore di Wikipedia) e Orit Kopel (CEO della Jimmy Wales Foundation for Freedom of Expression), come annunciato da quest'ultima sul palco della fiera il programma mira a fornire la più pura esperienza giornalistica a cui chiunque, da ...

Nuotatrice muore mentre si allena - migliaia di palloncini per l'Addio a Federica Menotti : palloncini bianchi, migliaia, e il picchetto d'onore dedicato agli atleti. Si sono celebrati ieri pomeriggio i funerali di Federica Menotti la 35enne di Aprilia deceduta a causa di un malore avuto in ...

Governo - Cottarelli al Colle alle 11.30. Salvini : se Berlusconi lo vota Addio alleanza. Risale lo spread : Fine settimana politico convulso e dagli sbocchi ancora da decifrare. Il presidente Mattarella boccia la candidatura di Paolo Savona al Tesoro scatenando l’ira di Salvini e Di Maio: «Allora il voto non conta nulla». Conte rimette il mandato aprendo una crisi istituzionale difficile da gestire. Il Quirinale convoca l’ex commissario alla Spending review Carlo Cottarelli mentre i vertici M5S e Fdi ipotizzano la strada dell’impeachment contro il ...

