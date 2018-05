: Addio a Pippo Caruso, il direttore d’orchestra dei Sanremo con Baudo - LaStampa : Addio a Pippo Caruso, il direttore d’orchestra dei Sanremo con Baudo - TelevideoRai101 : Addio a Pippo Caruso. Baudo:'Distrutto' - Biofafafa : RT @RepubblicaTv: Addio a Pippo Caruso, autore insieme a Bruno Lauzi di 'Johnny Bassotto' -

E' morto a 82 anni il maestro. Nato a Belpasso (Catania), ha diretto le orchestre Rai di Roma e Milano, quella sinfonica della Rai e del Festival di Sanremo e molte altre.ha legato la sua storia a programmi Tv di successo, condotti dal suo amico e mentore, come varie edizioni di Fantastico e Domenica in... Lanciò conLorella Cuccarini e Heather Parisi. "per la perdita di un carissimo amico", diceDomani alle 16 i funerali nella chiesa di Santa Croce di Passo Corese (Rieti).(Di lunedì 28 maggio 2018)