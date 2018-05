ADD ' 18 Verona | Interviste | Rino Drogo parla del Motor Show video

Juventus-Verona 2-1 : Pjanic e Rugani in gol nel giorno dell'ADDio di Buffon e della festa scudetto : TORINO - La Juventus batte il Verona e chiude in bellezza. I bianconeri festeggiano il settimo scudetto di fila vincendo per 2-1 all'Allianz Stadium e toccando così quota 95 punti. Nel giorno dell'...

Serie A - Buffon dà l’ADDio alla Juve nel match con il Verona : Serie A, alle 15 in campo Juventus e Verona nell’anticipo dell’ultima giornata. match d’addio al popolo bianconero del portiere e capitano Gigi Buffon. L'articolo Serie A, Buffon dà l’addio alla Juve nel match con il Verona sembra essere il primo su CalcioWeb.

DIRETTA/ Genoa-Verona (risultato live 1-0) streaming video e tv : Lapadula sfiora il rADDoppio : DIRETTA Genoa Verona info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del Monday Night di Serie A per la 34^ giornata (oggi 23 aprile)(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 21:08:00 GMT)

“Siamo più soli”. Rottura Damellis - Giulia De Lellis lascia Verona : il video dell’ADDio sui social : La storia tra Giulia De Lellis e Andrea Damante è ufficialmente terminata con un annuncio social da parte dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip. “Mi sembrava giusto dirvi che io e Andrea non siamo più fidanzati, ma non perché io debba giustificarmi o dare spiegazioni. Mi sembrava il minimo aggiornarvi di questa situazione, non è il caso di starvi ad elencare tutti i motivi perché non è il caso. I panni sporchi li abbiamo lavati in ...

Giulia De Lellis - ADDio struggente a Verona dopo la rottura con Damante : ‘Siamo tutti più soli’ : Giulia De Lellis, addio struggente a Verona, la città dove conviveva con Andrea Damante: ‘Siamo tutti più soli’ Belli, innamoratissimi, forse troppo per essere tutto vero. E infatti la sciabola della cinica realtà è calata anche su di loro: Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono lasciati. E come ogni addio, anche questo si […] L'articolo Giulia De Lellis, addio struggente a Verona dopo la rottura con Damante: ‘Siamo ...

DIRETTA / Verona Sassuolo (risultato live 0-1) streaming video e tv : Politano sfiora il rADDoppio : DIRETTA Verona Sassuolo: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Scaligeri all'ultima spiaggia, neroverdi non ancora tranquilli(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 21:48:00 GMT)

DIRETTA / Bologna Verona (risultato live 1-0) streaming video e tv : Palacio sfiora di nuovo il rADDoppio : DIRETTA Bologna Verona, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Al Dall'Ara gli scaligeri continuano a credere nella possibilità di salvarsi(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 16:31:00 GMT)

DIRETTA/ Inter Verona - risultato live 2-0 - info streaming video e tv : RADDoppio di Perisic! : DIRETTA Inter Verona, info streaming video e tv: i nerazzurri vanno a caccia di una vittoria per blindare il quarto posto, scaligeri per la salvezza.

Inter-Verona 2-0 La Diretta Lampo di Icardi rADDoppio di Perisic : L'Inter, in serie positiva da 3 turni dopo le vittorie su Benevento e Sampdoria inframmezzate dal pareggio casalingo col Napoli, ospita il Verona e va alla ricerca di 3 punti che sarebbero ...

Biglietti in prevendita per le nuove date di Laura Pausini con rADDoppi tra Verona e Milano : Le nuove date di Laura Pausini sono finalmente ufficiali. Dopo aver polverizzato i primi Biglietti, i fan sono quindi pronti per una nuova sessione di concerti con un'attesa doppia data all'Arena di Verona, con la prima già dichiarata sold out. Tutti i fan che desiderano assistere al concerto nella prestigiosa location veneta, possono ora sperare di ottenere un biglietto per il nuovo concerto. Stessa sorte per quelli che hanno intenzione di ...