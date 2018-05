A Parigi il ristorante più grande d’Europa | con cucina italiana

gqitalia

(Di lunedì 28 maggio 2018) Con i suoi 4.500 metri quadrati di struttura, e oltre 1000 posti a sedere, è diventato ufficialmente in un batter d’occhio ilpiùd’Europa. E anche se si trova di fatto a, è in qualche modo indissolubilmente legato al nostro Paese. In questi giorni nella capitale francese, e per la precisione nel campus dedicato alle startup Station F, è stato inaugurato “La Felicità”, nuovo locale da record della catena Big Mamma, lanciata da Tigrane Seydoux e Victor Lugger nel 2015. L’immenso, che come si può vedere dalle immagini della nostra gallery si snoda tra giardini interni e piante di ogni tipo, propone unaispirata rigorosamente alle tradizioni italiane ed è strutturato come una sorta di food market. Ecco allora l’angolo della pizza e della focaccia, quello della pasta fresca, quello dedicato alla porchetta e quello che serve ...